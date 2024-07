Emma Roberts comprometida con Cody John: Un vistazo a su relación

¡La actriz Emma Roberts se va a casar!

El martes 16 de julio, la famosa actriz y sobrina de Julia Roberts ha anunciado su compromiso con Cody John, su novio desde al menos finales de agosto de 2022. Roberts, de 33 años, confirmó su romance con una emotiva publicación en redes sociales.

El anuncio del compromiso de la pareja llegó a través de una foto en Instagram de Roberts, mostrando orgullosamente su anillo a sus más de 20 millones de seguidores, mientras compartía un abrazo lleno de alegría con John. Roberts mencionó humorísticamente en el pie de foto su movimiento preventivo antes de que su madre pudiera compartir la noticia públicamente, ya que así fue cuando ella estaba en embarazo de su primer hijo.

“Poniendo esto aquí antes de que mi mamá se lo cuente a todos ❤️”, escribió Roberts en su anuncio de Instagram.

¿Quién es Cody John?

Cody John, quien conoció a Roberts a través de amigos mutuos en la industria, ha ido construyendo gradualmente su carrera como actor, con créditos que incluyen apariciones en “Wu-Tang: An American Saga” de Hulu y “In the Dark” de The CW.

Cronología de la relación

Desde que hicieron pública su relación, Roberts y John ocasionalmente han compartido momentos de su afecto en las redes sociales, aunque Roberts es conocida por mantener privada su vida personal.

Informes sugieren que la protagonista de “American Horror Story: Delicate” y John inicialmente llevaron su relación con calma, especialmente en lo que respecta al hijo de dos años de Roberts, Rhodes, que comparte con su ex pareja Garrett Hedlund.

En agosto de 2022, la pareja confirmó su romance con una foto de ellos en el Instagram de John, donde se les ve besándose y el pie de foto “sweet, sweet”, que se traduce a “dulce, dulce”. La relación entre los dos alcanzó un hito en Coachella en 2023, donde se les vio de la mano, disfrutando del festival junto a otras celebridades. Desde entonces, han subido fotos juntos en otras ocasiones, ya sea de vacaciones o deseándose un feliz cumpleaños.

