En vivo: J.D. Vance, vicepresidente de Trump, ofrece discurso para aceptar nominación republicana

El senador republicano J.D. Vance (Ohio) ofrece esta noche el discurso de aceptación de la nominación para vicepresidente, luego de que el expresidente Donald Trump lo eligiera como compañero de fórmula.

Vance es una de las nuevas estrellas del Partido Republicano, quien saltó a la fama con su libro Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis (que en español fue titulado Hillbilly, una elegía rural: Memorias de una familia y una cultura en crisis), donde Vance cuenta historia en la región de los Apalaches, en Ohio.

Se sabe que Vance se enfocará en su historia personal en el primer discurso ante los delegados republicanos, pero también podría abordar aspectos de la Agenda 47 del expresidente Trump, a la cual se suma.

Vance tiene posturas muy similares a las de Trump en materia de inmigración, aborto, economía y seguridad nacional y armas aunque en el pasado comparó al exmandatario con Hitler.

El senador será el último de más de una veintena de oradores en el RNC, luego del mensaje que ofrecerá su esposa, Usha Chilukuri Vance, a quien el senador J.D. Vance describe como “increíblemente brillante”.

El discurso de Vance será pasadas las 9:00 p.m. del Este.

Además de Vance, el representante Matt Gaetz (Florida) se encuentra entre los oradores, así como Peter Navarro, exdirector de la Oficina de Comercio y Tratados de la Casa Blanca.

También estará la representante Mónica De La Cruz (Texas); Thomas Homan, exdirector en funciones de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Uno de los oradores más esperados es el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ha sido uno de los fieles seguidores del expresidente Trump y aliado en discursos sobre inmigración y la frontera.

Además estarán Kellyanne Conway, exasesora del expresidente Trump y el hijo del expresidente, Donald Trump Jr.

Un debate pendiente

La vicepresidenta Kamala Harris había anunciado un debate con el candidato a la vicepresidencia republicano, pero Vance no ha aceptado los términos, según la campaña demócrata.

Harris y Vance han hablado por teléfono, pero sin lograr un acuerdo para un debate, aunque en mayo 16, la vicepresidenta aceptó la invitación de CBS de participar en un debate, ya fuera el 23 de julio o el 13 de agosto, aunque hay otra fecha tentativa, el 12 de agosto.

La vicepresidenta Harris ha dicho que el senador J.D. Vance dará un “sello de aprobación” para todo lo que impulse Trump y a su agenda, la cual calificó de extremista.

Entre otros aspecto, Harris critica a Vance por expresar su rechazo a certificar los resultados de las elecciones de 2020, así como apoyar una prohibición nacional del aborto y votar en contra de las protecciones de la fertilización in vitro.

Sigue leyendo:

• Voces latinas con Trump se lanzan contra Biden por economía, inmigración y “valores”

• Lo que se sabe del tirador que atentó contra Donald Trump en Pennsylvania

• Las dramáticas fotos publicadas tras el tiroteo en el mitin de Donald Trump