Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 18 al 24 de julio

Música norteña

La banda texana de música norteña, Duelo, estrenó recientemente “Loco (Tu forma de ser)”, una de las cumbias más conocidas del género grupero. Este tema es la mas reciente adición a la larga lista de temas de su repertorio. Llegará al teatro Orpheum (842 S. Broadway, Los Angeles) con su gira Evítame la pena. Sábado 8 pm. Boletos desde $72. Informes: laorpheum.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Feria del condado de Orange

La Feria del Condado de Orange, en el OC Fair and Event Center (88 Fair Dr., Costa Mesa), lleva el tema de ¡Siempre un buen momento!, y comienza este fin de semana con entretenimiento para toda la familia, como tres nuevos juegos mecánicos —The Heidi, Overdrive y Enchanted Castle—, el Taste of Fair y 83 conciertos divididos en el Pacific Amphitheatre, The Hangar y Action Sports Arena. También habrá comida nueva, exhibición de fotos y comediantes. Del viernes al 18 de agosto. Boletos desde $9. Informes: ocfair.com.

Foto: Michael Goulding

Danza y LA Phil

El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, una de las agrupaciones de danza tradicional más innovadoras y reconocidas de México, presentará un programa en el Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles) que incluye a la Los Angeles Philharmonic interpretando la música de maestros como Juan Pablo Contreras, Carlos Chávez, José Revueltas, Gabriela Ortiz y Arturo Márquez. Bajo la conducción de Carlos Miguel Prieto. Hoy jueves 8 pm. Boletos desde $19. Informes: hollywoodbowl.com.

Muestra mexicana

La muestra Descanse en Paz: Memorial Paintings from 19th-Century Mexico, en The Fowler Museum at UCLA (308 Charles E. Young Dr. N, Los Angeles), muestra retratos de seres queridos que ya fallecieron: niños —algunos con juguetes en sus manos— y otros de monjas coronadas, que son trabajos que las familias de estas mujeres comisionaron. Termina el 3 de noviembre. Entrada gratuita. Informes: fowler.ucla.edu.

Foto: Fowler Museum

Festival de vino

El California Wine Festival, que tendrá lugar en el Hilton Santa Barbara Beachfront Resort Plaza del Sol

(633 E. Cabrillo Blvd., Santa Barbara), regresa para ofrecer a los asistentes una muestra del vino de la región, acompañada de comida gourmet de varios restaurantes de Santa Barbara. Habrá música en vivo, una subasta silenciosa y vendedores de productos locales. Viernes 6:30 a 9 pm, y sábado 12 a 4 pm. Boletos desde $94 (incluye la pruebas y los bocadillos). Informes: californiawinefestival.com.

Danza en el Getty

El Getty Center (1200 Getty Centre Dr., Los Angeles) presentará Dancers on Film: Maren Hassinger, la proyección de material poco conocido de Maren Hassinger, para celebrar que el Getty Research Institute adquirió el archivo de Hassinger. Luego del filme habrá una conversación con Maren y el curador de GRI LeRon Brooks; moderará Kristin Juárez. Hoy jueves 6 a 8 pm. Entrada gratuita con reservación. Informes: getty.edu.

Foto: Getty Museum

Tren en el parque

Los Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge) tendrán nuevas atracciones para toda la familia, trenes a escala y el Descanso Railroad; este último es un tren miniatura de pasajeros al que los visitantes podrán montarse y recorrer los jardines. Parará en estaciones hechas con materiales naturales que representan alguna de las grandes estaciones de Estados Unidos, incluida la de Los Angeles. Boletos para el tren $5; entrada a Descanso Gardens desde $5. Informes: descansogardens.org.

Foto: Descanso Gardens

Disney en concierto

Los fans de Disney se podrán agasajar con Disney ’80s-’90s Celebration in Concert en el Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles), un concierto en el que la Hollywood Bowl Orchestra interpretará temas de clásicos de producciones como The Little Mermaid, Beauty and the Beast, Aladdin, The Lion King, Mulan, Toy Story, A Bug’s Life, Hocus Pocus, Newsies y A Goofy Movie. Una serie de invitados cantarán estos temas. Viernes y sábado 8 pm. Boletos desde $20. Informes: hollywoodbowl.com.

Foto: Disney Pixar Crédito: Disney Pixar

Música de Puerto Rico

En su serie Sunset Concerts, el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) presenta El Laberinto del Coco, una banda de más de doce miembros que interpretan música tradicional puertorriqueña combinada con sonidos contemporáneos. Sus miembros han sido parte de los combos de artistas como Sharika, Tego Calderón, Bacilos y Daddy Yankee. Hoy jueves 8 pm. Entrada gratuita. Informes: skirball.org.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Música indie

Daymé Arocena, una cantante cubana que interpretaba jazz y que ahora mezcla neosoul, pop y ritmos afrocaribeños en sus temas, se presenta en la Plaza California (350 S. Grand Ave., Los Angeles) como parte de la serie de conciertos Grand Performances. Cantará los temas de su disco más reciente, “Alkemi”. Sábado 7 pm. Entrada gratuita. Informes: grandperformances.org.

Foto: Archivo Crédito: Cortesia

Noche de cumbia

La celebración por los 20 años de existencia de Dance DTLA continúa con el evento Cumbia Colombiana en el Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles). Los asistentes recibirán lecciones de baile, aunque sean principiantes, de Fransini Giraldo, un experto en los ritmos cumbieros. Para todas las edades. Viernes 7 pm. Entrada gratuita. Informes: musiccenter.org.