Britney Spears responde a las críticas sobre sus bailes

Britney Spears no se quedó callada y explotó en contra de Ozzy Osbourne y su familia, después de que el compositor británico dijera que está “harto” de ver los videos de la princesa de pop.

“Voy a hacer una sesión de fotos con Kate Beckinsale y le diré a la familia Osbourne, la familia más aburrida que ha conocido la humanidad, que se vayan a la mierd*”, escribió en una nota en su cuenta de Instagram.

En el post, Spears elogió a modelo Kate Beckinsale, de 50 años, por el tipo de contenido que comparte en las redes sociales y, en su nueva publicación, aprovechó para defenderla de los ‘haters’.

“Sé lo que es ser juzgada”, escribió la intérprete de ‘Toxic’ y más adelante añadió “pero creo que es importante AYUDARNOS MUTUAMENTE e invitarnos unos a otros a lugares que ayuden a nuestras almas a crecer”.

¿Qué ocurrió?

Todos los comentarios de Spears surgieron después de que la familia Osbourne discutiera el contenido que la cantante comparte en Instagram durante su podcast ‘Osbournes’.

Kelly, de 39 años, también compartió su opinión y dijo que sentía “lástima” por Spears.

“Sabes, es triste, muy, muy triste”, añadió Ozzy, de 75 años, aprobando el comentario de su hija.

El video que discutieron era uno en el que Spears aparece bailando ‘I’m Addicted’ de Madonna. En el material audiovisual aparece con un bikini de color dorado.

En los últimos meses, la cantante se ha mantenido alejada de las polémicas. Después de su divorcio con Sam Asghari, siguió en una relación con su empleado, Paul Richard Soliz.

No obstante, esa relación no avanzó y el 7 de julio confesó que estaba soltera y aseguró que no estaría más nunca con un hombre.

Spears y su libro

El recorrido de Spears hacia la fama no ha sido fácil, y muchas de sus experiencias están reflejadas en su libro ‘La mujer que soy’.

En el texto, la cantante explica cómo la fama le robó la posibilidad de vivir su niñez. Además, revela que tuvo que interrumpir su embarazo durante su relación con Justin Timberlake, ya que el cantante no se sentía preparado.

Timberlake no ofreció declaraciones al respecto. Sin embargo, posteriormente lanzó su canción ‘Selfish’. En respuesta, los fans de Spears promovieron una de sus canciones, desviando la atención y arruinando el estreno de artista.

