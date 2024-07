‘Checo’ Pérez niega que su contrato tenga cláusulas de rendimiento que lo puedan dejar fuera de Red Bull

Sergio Pérez, quien pasa por una racha negativa en la Fórmula 1 desde el Gran Premio de Miami, en mayo, hasta el Circuito de Silverstone del pasado 7 de julio, en la cual ha descendido del segundo al sexto lugar en el campeonato de pilotos, aclaró que en su contrato no se menciona que su permanencia en Red Bull Racing dependerá de sus resultados.

Y es que en los últimos días se ha especulado mucho que el piloto mexicano podría salir de su escudería este mismo año si no cumple ciertos objetivos, supuestamente, porque esto viene en su contrato.

Entre las presuntas cláusulas que circularon están que el azteca saldría si no está a menos de 100 puntos de Max Verstappen al finalizar el Gran Premio de Bélgica (actualmente se encuentra a 137) o si se aleja 5 puestos del holandés (actualmente está a cinco puestos de él).

Sin embargo, “Checo” echó por tierra estas versiones, dijo que no puede dar detalles del contrato que firmó hasta el 2026, pero negó que tuviera cláusulas o algo similar.

“No hay nada relacionado con eso. Obviamente, no puedo hablar de mi contrato, pero no hay nada relacionado con eso (las cláusulas). Lo que he dicho es que las dos próximas carreras son muy importantes para mí. Quiero irme de vacaciones con un buen espíritu y creo que es bueno para el equipo de mi garaje irnos a las vacaciones en lo alto”, dijo Pérez en una entrevista para Motorsport.

El corredor tapatío aseguró que, de momento, se encuentra concentrado en recuperar su ritmo y hacer un buen papel en las dos carreras que restan antes del parón de verano: el Gran Premio de Hungría de este fin de semana y el GP de Bélgica el 28 de Julio, antes de un receso de un mes y volver a la acción el 25 de agosto en el GP de Países Bajos.

#F1 | 🗣️❌ @SChecoPerez cree que seguirá en @redbullracing el año que viene y niega que existan cláusulas de rendimiento en su contratohttps://t.co/UFldvDvNiq — Motorsport.com España (@es_Motorsport) July 18, 2024

La última vez que Sergio Pérez subió al podio fue el 21 de abril en el Gran Premio de China, cuando quedó en el tercer puesto, de allí vino la debacle del mexicano, que se ubicó en los puestos 4, 8, 18, 18, 8, 7 y 17, en los grandes premios de Miami, Emilia-Romaña, Mónaco, Canadá, España, Austria y Gran Bretaña, respectivamente.

