Chiquis Rivera apoya a Carolina Sandoval en su poderoso mensaje contra los que se burlan de su cuerpo

Chiquis Rivera siempre ha sido una firme partidaria del empoderamiento femenino, y recientemente lo demostró con un mensaje de apoyo a Carolina Sandoval.

La “Abeja Reina” utilizó sus historias de Instagram para compartir un video publicado por Sandoval, en el cual la presentadora se dirige a aquellos que critican y se burlan de su cuerpo. Sandoval, conocida como “La Venenosa”, insinuó en el video que estos críticos lo hacen porque no tienen nada mejor que hacer.

Chiquis encontró el mensaje inspirador y no dudó en difundir el video con un mensaje de aprobación hacia la valiente actitud de Sandoval frente a sus “haters”.

“Bella!!!!! Me encantó todo lo que dijiste 😍😍🌹 #ReinaVibes 👏👏”, escribió Rivera en su publicación, mostrando su admiración y respaldo a Sandoval.

Los ataques en redes sociales

Sandoval, quien fue nombrada como uno de los 50 más bellos de la revista People en Español, ha recibido fuertes críticas y burlas en redes sociales, con algunos incluso atacándola por su físico.

En la publicación que hizo la panelista del programa de Univisión “¡Siéntese quien pueda!”, ella se dirigía a varias críticas que le hicieron ciertos usuarios en Instagram, como: “Los jamones están de moda, ¿son bellos? 🙈😂😂”, “Los 50 más… feos 😂😂😂”. Incluso, muestra a un usuario que etiqueta a la cuenta de Instagram de People en Español con el comentario: “Sean coherentes con sus nominaciones. Esta mujer, quítenle la dentadura, la peluca, la faja y su casa, ooops la casa ya se la quitaron… quítenle todo lo que no es de ella, súbanla al natural y veamos qué tan bella es 😂😂😂”.

Sandoval grabó un video desde su closet, donde orgullosamente muestra su cuerpo en ropa interior mientras se viste y responde a los comentarios.

“Hola, gente bonita. ¿Saben la diferencia entre la gente que escribe estas cosas y yo? Mientras yo estoy creando, haciendo, viviendo, experimentando y compartiendo con ustedes mi estilo de vida, ellos están pendientes de cada cosa que hago y digo. Esa es la diferencia entre la gente que no tiene vida propia y la gente que sí la tenemos”, dijo Sandoval.

Y no terminó ahí. La venezolana continuó su reflexión: “Fíjense en una cosa: yo puedo ponerme pelucas, soy la reina de las pestañas, me encanta contarles lo que hago y lo que dejo de hacer, pero tengo una vida. Mientras me cambio de peluca, tengo sueños y sigo haciendo lo que me gusta, otros siguen hablando de mí.“

“Yo solo les deseo que les vaya tan, pero tan bien, que el único problema que tengan sea decidir entre mis pelucas, si usar la larga o la corta. Porque, eso sí debe ser malo: tener el problema de fijarse en la vida ajena”, agregó la presentadora.

El video culmina con unas palabras de amor propio: “¡Ay, qué bella me veo! ¡Qué guapa estoy!”

De los más bellos de People en Español

El pasado 11 de julio, la revista People en Español anunció a los seleccionados para sus 50 más bellos.

Entre sus publicaciones, destacaron una dedicada a Sandoval, anunciando que ella formaba parte de los escogidos de este año: “@venenosandoval está de fiesta por la renovación de sus votos matrimoniales y también porque es parte de la lista de los #50masbellos este año. 🙌 […] Eso sí, seguirá grabando su pódcast, ofreciendo sus conferencias ‘Fuertes y fabulosas’, creciendo como empresaria y tiene planes de escribir su tercer libro”.

