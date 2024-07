Jessi Uribe, colombiano con alma de mexicano

Jessi Uribe no le teme a los haters mexicanos que creen que si no eres de la nación azteca no debes interpretar canciones rancheras.

A fin de cuentas, es lo único que ha cantado este artista desde que tenía 15 años, cuando salía a las calles de su natal Bucaramanga, Colombia, a buscarse la vida. El oficio lo había aprendido de su padre, quien, hasta la fecha, se dedica a cantar música vernácula mexicana.

“Dicen que la música popular [Colombiana] se quiere parecer a la mexicana”, dijo Jessi, de 37 años. “Pero cómo no, si nace de lo mexicano”.

Lo que quizá muchos no saben es que en Colombia hay una fuerte tradición de música ranchera que nació de la exportación que hizo México de este género al país sudamericano. Solo que, según explica Jessi, en su país se agregaron requintos de cuerdas de nailon, de ahí su sonido característico que para los mexicanos podría sonar poco auténtico.

A pesar de esto, Jessi no se siente harina de otro costal. Ha grabado con una gran cantidad de cantantes mexicanos, quienes le han dado su aval, entre ellos Carín León, Alejandro Fernández, Luis R. Conriquez y más recientemente Edwin Luna, de la banda La Trakalosa.

“A mí no me pueden decir nada porque yo respeto lo mexicano y canto las rancheras muy parecido”, dijo. “Así que lo sienten de forma bonita”.

Hace unas semanas, Jessi pasó una prueba de fuego cuando se presentó como artista principal en una serie de conciertos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, esta última capital del estado de Jalisco, cuna de la música de mariachi.

Su tema más reciente, “Te la debo”, lo interpreta al lado de Luna, y a la fecha, se encuentra en el lugar diez de la lista de Billboard de Airplay Regional Mexicano.

“Me abren las puertas porque saben que hago las cosas bien”, dijo.

En unas semanas, Jessi lanzará un EP de seis cortes compuestos por Joss Favela que precisamente grabó en el rancho de este cantautor, en Caitime, Sinaloa. “Si ya me voy” será el primer corte de esta producción que verá la luz.

También trabajó en un proyecto de Pepe Aguilar, quien grabó un disco con canciones para homenajear a su padre, Antonio Aguilar. Participan figuras como Carín León y Christian Nodal.

Asimismo, tiene una participación en el próximo disco de Joss Favela, en donde también están nombres como Firme e Intocable. Eso sucede mientras Edén Muñoz tiene una canción a dúo con Jessi que estrenará pronto.

“Ellos ven el respeto que le tengo a la música”, dijo. “Me han dicho que sé más de música mexicana que algunos mexicanos, y pues yo crecí con eso; esa fue mi vida realmente, mi mundo”.