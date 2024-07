Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 19 al 21 de julio

A 30 años de su primera entrega, llega la secuela de la película de desastres naturales protagonizada por Daisy Edgar Jones, Glen Powell y Anthony Ramos: “Twisters”. La serie de 10 episodios que llega a Peacock para transportarte hasta el Imperio Romano y el mundo de los gladiadores y mostrar la corrupción y el negocio sucio detrás del espectáculo: “Those About To Die”. Una nueva entrega del dúo compuesto por un veterano de la CIA, JJ (Dave Bautista), y su ahijada y protegida Sophie (Chloe Coleman): “My Spy: The Eternal City”. Y el documental de Max vemos donde, por primera vez, el hijo del temido Rudolf Höss, Hans Jürgen Höss, habla del terrible legado de su padre en el campo de concentración de Auschwitz: “The Commandant’s Shadow”.

Twisters

Casi 30 años después de la exitosa “Twister” (1996), llega ahora la secuela en otra película de desastres naturales protagonizada por Daisy Edgar-Jones (“Where the Crawdads Sing”), el actor de moda Glen Powell (“Top Gun: Maverick”) y Anthony Ramos (“Transformers: Rise of the Beasts”). La trama nos presenta a Kate Carter, una ex cazadora de tormentas que aún no ha superado un devastador encuentro con un tornado en sus años universitarios y que ahora los estudia desde la seguridad de una pantalla en Nueva York. Pero cuando su amigo Javi (Ramos), le propone probar un nuevo sistema de rastreo, ella no tiene más remedio que volver al campo. Allí se encontrará con Tyler Owens (Powell), un temerario “influencer” que caza tormentas con un ruidoso equipo y siempre está tras las imágenes más peligrosas para alimentar sus redes sociales. Pero cuando diferentes sistemas de tormentas converjan sobre el centro de Oklahoma, los tres tendrán que apoyarse para luchar por sus vidas. “Twisters” está dirigida por Lee Isaac Chung, basada en personajes de Michael Crichton y Anne Marie Crichton y con Steven Spielberg como uno de los productores ejecutivos.

Those About To Die

“Time about to die” | Cortesía: Reiner Bajo/Peacock Crédito: Reiner Bajo/ Peacock | Cortesía

Esta serie de 10 episodios de una hora que llega ahora completa a Peacock nos transporta hasta el Imperio Romano y el mundo de los gladiadores, que frecuentemente se ha presentado desde una perspectiva heroica. Aquí, en cambio, se muestra la corrupción y el negocio sucio de un espectáculo para las masas, hambrientas de sangre y deporte. Protagonizada por Anthony Hopkins junto a Iwan Rheon, Sara Martins, Tom Hughes, Jojo Macari y Moe Hashim.

My Spy: The Eternal City

Dave Bautista como “JJ” y Chloe Coleman como “Sophie” en “My Spy The Eternal City” | Foto: Cortesía/ Graham Bartholomew, STX Entertainment Crédito: Graham Bartholomew, STX Entertainment | Cortesía

Nueva entrega del dúo compuesto por un veterano de la CIA, JJ (Dave Bautista), y su ahijada y protegida Sophie (Chloe Coleman). Ahora una Sophie adolescente convence a JJ para que la acompañe en un viaje de la escuela por Italia. Pero todo se complica por un complot terrorista contra El Vaticano y en el que también están amenazados el jefe de la CIA, David Kim, y su hijo, Collin, el mejor amigo de Sophie. Comedia de acción que se estrena hoy en Amazon Prime Video.

The Commandant’s Shadow

“The Commandants Shadow” | Foto: Cortesía/ HBO Crédito: HBO | Cortesía

“The Zone of Interest” ganó el Óscar a Mejor Película Internacional con una historia sobre la familia del comandante del campo de concentración de Auschwitz, Rudolf Höss, responsabe de la muerte de más de un millón de judíos. En este documental ya disponible en Max vemos por primera vez a su hijo, Hans Jürgen Höss, hablar a los 87 años del terrible legado de su padre. La cinta incluye la reunión, ocho décadas después, de Höss hijo y la violonchelista Anita Lasker-Wallfisch, sobreviviente del campo.

Simone Biles Rising

Los Juegos Olímpicos arrancan el viernes 26 de julio. Así que esta semana es perfecta para ver en Netflix esta serie documental de 4 episodios sobre la carrera de Simone Biles, la gimnasta más laureada de la historia de Estados Unidos y que volverá a competir en París.