Vergil Ortiz Jr. está dispuesto a pelear con Ryan García en el futuro

Vergil Ortiz Jr. expresó que podría pelear en el futuro con Ryan García cuando se le levante la suspensión y dejó claro que en estos momentos solo está concentrado en su enfrentamiento con Serhii Bohachuk por el título interino de peso mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En una entrevista con Fight Hub TV, Ortiz Jr. indicó que no está seguro de lo que pueda pasar en todo este tiempo que García estará alejado del ring y por eso no se preocupa por la posible pelea que Óscar de la Hoya ve muy factible de concretar.

“Puede pasar, pero no en un futuro cercano porque está vetado. Hasta donde sé, eso ni siquiera está en mi mente en este momento. No sé qué esperar de él, realmente no lo sé. Solo me voy a concentrar en lo que es 100% seguro, tenemos una pelea por delante, tenemos otras peleas planeadas potencialmente si las cosas van bien. Solo me voy a concentrar en mí, ya no me concentro en nadie más”, dijo.

Ryan García fue suspendido por un año tras dar positivo por Ostarina. Crédito: Cris Esqudda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Hemos peleado dos veces, no sé de dónde saca la tercera pelea. Peleamos una vez en 2009, cuando teníamos 11 años. Me ganó, pero teníamos 11 años, cuentan los golpes, todas esas pequeñas pullas como puntos. Luego peleamos en 2014 o 2015, quiero decir, sí, éramos mayores, como 16 años, algo así. Perdí una decisión dividida 2:1, un juez pensó que gané, yo pensé que gané. Menciona el pasado todo lo que quieras, no soy yo el que lo menciona, no estoy molesto por eso, pero te corregiré, no me pateaste el trasero, fue una pelea reñida. No peleamos tres veces, peleamos dos veces, una de ellas, teníamos 11 años. Él es el que menciona el pasado; si él quiere hablar de él, podemos hablar de él”, agregó.

Antes de que se anunciara la suspensión de un año, Ryan García se ofreció a pelear con Vergil Ortiz Jr. tras la salida de Tim Tszyu por lesión de su pelea el 3 de agosto. Su compañero en Golden Boy aceptó el desafío, pero tras la sentencia a King Ry el duelo no se pudo concretar.

Ahora el mexoamericano, que noqueó a Thomas Dulorme con un brutal gancho al hígado el pasado mes de abril y renovó con la promotora de Óscar de la Hoya, buscará sumar su primer título y consolidarse como uno de los mejores en la división ante Serhii Bohachuk, campeón interino de peso mediano junior del CMB, en una cartelera el 10 de agosto.

Óscar de la Hoya está planeando una superpelea entre Ryan García y Vergil Ortiz Jr. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

En cambio, García hace poco fue expulsado por el CMB por sus comentarios racistas hacia los afroamericanos y musulmanes en las redes sociales. El californiano, que ahora se encuentra retirado, pidió disculpas y aseguró que entraría en rehabilitación para superar su adicción al alcohol y las drogas.

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, tendrá su tercera pelea del 2024 tras un paro de 17 meses causado por la rabdomiolisis. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 21 peleas, todas ganadas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Ryan García, de 24 años, debutó en el boxeo hace ocho años y conmocionó al mundo al derrotar a Devin Haney en su última pelea, pero el positivo por PED hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado. El mexoamericano deja récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

