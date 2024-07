¿Quién es el equipo de latinos que busca transformar Hollywood y generar políticas públicas?

Adrian Eng-Gastelum es entusiasta, siempre está sonriendo, así hable de temas serios, pero su experiencia en comunicación puede llevar a su interlocutor a comprender una problemática social compleja e incidir de algún modo en un cambio o gestar el inicio de esa transformación.

Este joven comunicador alcanzó posiciones estratégicas en la política en Washington, D.C., en la campaña del expresidente Barack Obama, en la administración del presidente Joe Biden, liderando campañas electorales o asesorando a políticos, pero tenía una cosquilla: la intención de cambiar el mundo –así con el trasfondo idealista—y pensó que podía hacerlo juntando dos de sus pasiones, el cine y la política.

Para ello fundó Phenomena, una productora a la que sumó un equipo con “los mejores”, como él mismo define a sus colegas, como Marcela Miranda Caballero, una indocumentada hija de madre soltera, que fue directora ejecutiva para California de Ranked Choice Voting Institute (CalRCV); Sebastián Shulman, experto en inversiones y finanzas, así como Mike Tankel, reconocido publicista en Hollywood de franquicias como James Bond, el 007.

Su objetivo, afirma Eng-Gastelum, es que Phenomena funcione como productora, pero también puede tener otros niveles de involucramiento en películas con un corte más social, aunque algunas de ellas con actores del sistema blockbuster.

Adrián concede esta entrevista vía Zoom desde San Diego, California, donde ha vivido prácticamente toda su vida.

Adrián, muchísimas gracias por esta entrevista. Pues te conozco haciendo proyectos políticos, liderando estrategias políticas, pero ahora estás metido en un tema que te pone otra veta, Phenomena Global, relacionado con la cinematografía, pero también con la política, políticas públicas y conciencias sociales. ¿Por qué cambiaste de giro?

En la política nos enseñan que las acciones drásticas a veces son las que más impactan y reforman nuestra sociedad. Entonces yo llevaba cinco años trabajando en muchos diferentes puestos, en muchas campañas, asesorando a muchos de los políticos más famosos de Estados Unidos, mucha de la gente más poderosa de Estados Unidos…

Lancé el 988 (contra suicidios), que es considerada la primera vez que tenemos una línea donde puedes marcar en cualquier parte del país… te pueden contestar en español, que eso nunca había pasado en la historia tampoco… En vez de que te llegue la policía cuando tú estás en crisis o cuando un familiar o un querido está en crisis o incluso un vecino… te llegan paramédicos y eso pues es un cambio muy grande, porque el policía está aquí para protegernos y no está aquí para ayudar nuestra salud.

Entonces te digo todas estas historias para que entiendas por qué yo me empecé a frustrar… yo soy de la frontera, yo nací, crecí en San Diego, en Chulavista específicamente… puedo ver Tijuana de mi patio, pero realmente sí lo puedo ver. Mi papá trabaja en Tijuana, mis amigos son entre que viven en Tijuana y San Diego. Yo viví toda mi vida entre dos países. Nosotros sabemos la realidad de la crisis migratoria.

Adrián señala que la información en redes sociales domina, filtrada por los algoritmos de las plataformas digitales, pero no siempre es lo importante. Eso lo llevó planear una estrategia para influir desde otra perspectiva.

Los artículos que se van virales no son los artículos que te informan sobre el 988, no son los artículos que te platican de todos los cambios que ha habido en migración… No se cuenta eso porque, pues claramente no es lo que lo que es viral.

Dije, ¿qué es de las pocas formas que puedes llegarle al público?.. Las celebridades rompen ese frente, ese muro creado por la tecnología moderna, ellos por su fama… automáticamente se vuelven virales. Pueden comunicar una historia que puede realmente cambiar este país. Entonces, me fui a Hollywood, renuncié a mi trabajo, fue algo que mis papás me dijeron, ¿qué estás haciendo?… Me relacioné con mucha gente, fui a los a todos los eventos, [haciendo] networking… Les conté mi idea, agarramos las estrategias y la mente de un operador de una campaña presidencial y la juntamos con el arte y con la creatividad. Y más importante, con la voz de Hollywood. Les encantó la idea.

Es ahí donde conectas con Mike Tankel, que es con quien tienes esta asociación importante para generar este impulso. Y bueno, un personaje que ha trabajado en marketing en importantes proyectos en Hollywood.

Jesús, Mike Tankel fue el que hizo el equipo Edward y el equipo Jacob, o sea, él es la persona que creó uno de los movimientos de los medios… más impactantes hacia la cultura popular; ayudó al concepto Cirque du Soleil, a crear el idioma que ahora es el idioma falso que hablan en en el circo alrededor del mundo… Ha ha sido parte de de campañas de marketing para James Bond, una de las franquicias más grandes del planeta, es una persona que cree y sabe de historias. También junto con él traigo un equipo de personas que han trabajado dentro de la industria por muchos años y están involucrados ahorita en muchos proyectos.

Vender una idea…

Yo quería automáticamente platicar con esta gente, porque dije: ‘Ellos si ya están haciendo películas sobre los temas que nos importan en Washington D.C, ¿por qué no agarramos campañas políticas y las metemos dentro de la película de una forma orgánica y auténtica a la historia, sin mover nada de la visión creativa, simplemente informando? … Lo que quiero yo es acción. Y la forma que estás en acción. Yo ya sé cómo lo hacemos, lo he hecho toda mi carrera. Es en campañitas o campañotas. En campaña se puede cambiar el mundo si tienes el mejor vehículo de publicidad en el mundo que es Hollywood.

Más allá de los políticos…

No quiero una película de gente hablando como políticos o hablando sobre estos temas que nos apasionan y poniéndoles el dedito en la mano de que esto es la forma… Yo quiero historias de romance, yo quiero historias de misterio; yo quiero historias de una de comedia, quiero un refugiado que se enamora de otro refugiado.

Son dos niveles que estás contando aquí, el primero [que involucra a] organizaciones civiles que bueno, ya es en un trabajo de campo muy importante y tienen el ‘expertise’ en diferentes áreas, salud mental, cambio climático, violencia doméstica, etcétera, con las que podrían estar trabajando y, de algún modo, influir en la producción y en el proceso creativo de una película. ¿Eso es parte de ese proceso o no lo es necesariamente?

Totalmente. Si no cambiamos algo concreto, para mí fue un fracaso esa campaña. Yo quiero ver que ciertos estados al mismo tiempo se estén moviendo hacia un cambio. Yo quiero ver que políticos de los dos lados se estén juntando para hacer un cambio que puede cambiar las vidas de millones de personas.

Esa es la primera parte, digamos ese primer nivel. Una vez que la película, por supuesto, está terminada y empieza la distribución, ustedes implementan una campaña, no es una campaña dirigida a que se vea la película, sino a que haya cambios de políticas públicas.

Estamos empezando desde el principio, es ahí donde, sin darnos tanto crédito, hay muchas cosas que estamos innovando, así como cuando agarras dos industrias diferentes y las juntas se innova mucho. En este caso estamos innovando en cómo una película se produce desde el desde el momento que nos llega el guión y tengamos la oportunidad de invertir, nosotros ya estamos empezando una. Esa campaña puede empezar, obviamente no necesariamente en el público, pero puede empezar a hacer movimientos hacia alinear un el movimiento verde con una película, ¿no?, o el movimiento de derechos humanos con una película…

En como una película impacta la legislación y la reforma social, sino también en cómo una película se financia. Nosotros encontramos durante el proceso de juntar estos dos mundos que nadie había hecho el modelo de invertir en una película o varias, mejor dicho, en varias películas con actores de alto nivel con dinero de organizaciones filantrópicas. Eso es revolucionario. En realidad, la industria de cine se está muriendo. El 40% de producción ha bajado… la inversión foránea en la industria de cine se ha ido. Ya no ves a las firmas chinas o las firmas de Arabia Saudita invirtiendo a lo loco en películas con actores muy famosos.

Me gustaría que nos dijeras básicamente cuándo vamos a empezar a ver cosas ya concretas, ¿con qué tipo de proyectos?

Estamos asesorando 14 películas que van a salir en el siguiente año. Estas películas obviamente nuestra involucración varía, pero en la que estamos más integrados y ya somos productores es una película hermosa que se trata del autismo y de la importancia de conservar nuestra naturaleza, pero en realidad lo que te cuenta es un detective, llega y hay un caso de suicidios que pudiera ser homicidios en este hospital de adolescentes de con autismo y él está tratando de descubrir por qué murieron estos 200 pacientes y mientras que está involucrado en este misterio se enamora del personaje principal, que es también una mujer con autismo.

Este es el primer ejemplo de de una película que estamos haciendo… incluyendo gente de mega franquicias y también que ha estado nominada para óscares, incluso todavía estamos en negociaciones, pero alguien que ha ganado un Óscar… entonces estamos hablando de una película que va a tener mucho impacto cultural y nosotros vamos a ayudar en que tenga un impacto social.

Van a estar haciendo esos proyectos en Hollywood, por supuesto, en inglés. ¿Y estarían en algún momento pensando en apoyar proyectos en español?

Honestamente, para mí siempre va a ser una prioridad la comunidad latina. Siento que nuestras historias no han sido contadas en el cine… Es tiempo de ver tanto talento que hay en México y a través de toda Latinoamérica y bueno, hablando hispanohablantes alrededor de todo Estados Unidos. Tenemos mucha diversidad en ideas, mucha diversidad.

¿Dónde te puede seguir la gente?

Pueden ir a phenomenaglobal.com.

Adrián, muchísimas gracias por este dialogo y vamos a esperar por los proyectos, que suenan muy interesantes.

Jesús, mil gracias y siempre un placer hablar con ustedes. La verdad es un honor hacerlo como el que están entrevistando y no el que está ayudando a prepararle la entrevista [a alguien más].