Toño García, exdirectivo de la selección de México: “Aguirre es la mejor opción, porque Lozano reprobó el examen”

José Antonio García, exdirectivo de la selección de México y uno de los hombres fuertes del proceso en el equipo nacional azteca en el Mundial de Estados Unidos 1994, así como en Corea y Japón 2002, reconoció en charla telefónica con La Opinión, que después de que Jaime Lozano reprobó su examen profesional con el fracaso en la Copa América 20024, la mejor opción en este momento es un técnico experimentado y con amplio recorrido como Javier Aguirre.

“Creo que elegir a Javier Aguirre es la mejor decisión que en este momento pueden tomar los directivos, para mí es la mejor opción, tiene experiencia y creo que después de haber batallado con los técnicos extranjeros que no han dejado ningún legado, creo que es la mejor opción”.

¿Crees que la silla de la selección nacional es muy caliente y que los técnicos nacionales a la mera hora pierden la brújula, como en el caso de Javier Aguirre, que en los dos mundiales que dirigió, tuvo que salir por la puerta de atrás?

Yo no estoy de acuerdo que se haya ido por la puerta de atrás, ha pasado a la siguiente ronda, lo que no hizo el “Tata” Martino y eso que lo dejaron cuatro años y además no lo criticaron tanto al “Tata” Martino, que ese si se fue por la puerta de atrás, pues al final de cuentas Javier Aguirre calificó a la siguiente ronda a la selección de México en las dos ocasiones y hay que recordar que la tomó en momentos que estaba a punto de no calificar al Mundial.

Ahora que mejor que sea un técnico mexicano, que mejor que sea Aguirre, quien probablemente sea su último mundial. Porque Jaime Lozano tuvo su examen profesional y le resultó muy grande el reto, aunque a lo mejor en el mañana puede ser un gran técnico, pero debe llevar un proceso y demostró que estaba verde.

En este punto, añadió que: “Por eso pregunto ¿cuál es la mejor opción? Tú dime. No entiendo que pongan a un extranjero que está en la Liga MX, cuando está Javier Aguirre, que además está libre, después de ser un técnico exitoso con el Mallorca, que lo mantuvo en Primera División, con un equipo regular y haberlo llevado a una final”

Por eso creo que es lo que se requiere, la experiencia, el concepto, tiene carisma y querrá retirarse en grande, porque me imagino que será su último mundial, querrá retirarse con un logro importante en un Mundial en nuestro país y además no hay tiempo para especular, no hay tiempo para traer un extranjero de afuera, porque tardan en adaptarse en que conozca al fútbol mexicano, por eso no tengo la menor duda que Aguirre es la mejor opción.

¿Entonces la tercera será la vencida para Javier Aguirre?

Para el “Vasco”, para México y para todos los que estamos inmersos en el fútbol, después de haber tocado fondo en Qatar 2022, después de haber hecho el ridículo en la Copa América 2024, creo que es la mejor opción.

¿Con tu experiencia como directivo, que le aconsejarías al “Vasco” Aguirre si agarra la selección?

Yo creo que al final el “Vasco” va a tener sentido común y lógica de llamar a los mejores jugadores que convoque, porque de todas maneras sabemos de antemano que no hay mucha tela de donde cortar, que con las decisiones de no ascenso y descenso y de tanto extranjero se ha recortado la lista de jugadores mexicanos.

Por eso y aunado a eso, metes a un técnico que no supo plantear tácticamente, creo que ahorita el ideal es Javier Aguirre, rodeado de gente de experiencia en su cuerpo técnico como lo ha tenido Argentina que es campeón del mundo y que es campeón de Copa América, donde tiene 4 o cinco técnicos a su alrededor como Walter Samuel, Roberto Ayala, Javier Mascherano y Pablo Aimar.

Javier Aguirre tiene muchas opiniones a favor de que regrese a la selección de México, entre ellas la de José Antonio García, exdirectivo del combinado azteca. Crédito: Guillermo Arias | AP

Entonces por qué México con Javier Aguirre no puede tener a un Luis Fernando Tena, a un Miguel Herrera, a un Ricardo LaVolpe, a un Miguel Herrera. O también que traigamos a un Rafael Márquez para que se prepare para el siguiente mundial, es lo que se tiene que hacer.

Porque ahora todo el mundo dice, ya no la hizo, no pudo, claro que para él fue una buena experiencia, estuvo ahí, estuvo a punto de hacerlo y lo ideal es que llegue en este momento, Javier Aguirre y que ponga orden en todo sentidos.

¿Te gusta lo que están haciendo los directivos?

Creo que después de haber quitado a Diego Cocca que fue una buena decisión, lo lógico era que fuera Jimmy Lozano como bombero. Arrancó bien, ganó una Copa Oro, pero su examen profesional era la Copa América y lo reprobó, por lo cual, están haciendo bien en quitarlo porque no se están dando los resultados, y ahora hay que probar con una gente de experiencia, porque hay que recordar que también estamos al cuarto para las doce, donde puede ser mucho tiempo o poco tiempo, depende de si se ponen manos a la obra y si se ponen a hacer decisiones inteligentes y con sentido común.

¿Entonces la mejor opción es nombrar Aguirre?

Para mí sí, creo que es el que sabe perfectamente a lo que la selección

José Antonio García (derecha) acompañado de Miguel Ángel Couchonal, directivo del Atlante y de Ricardo La Volpe, en la presentación del estratega argentino como técnico de los Potros, aseguró que no hay duda que la mejor opción en este momento para el Tricolor es Javier Aguirre Crédito: Imago7

Seguir leyendo:

-La selección de México en caída libre en el ranking mensual de la FIFA

-Ricardo Ferretti cuestiona el trato que le dieron a Jaime Lozano

-Los jugadores de la selección de México lamentaron el cese de Jaime Lozano