Catalina Gutiérrez, la influencer argentina que fue asesinada por su amigo tras rechazar su amor

La desaparición de una joven influencer de 21 años movilizó a Córdoba, Argentina, la búsqueda duró poco tiempo, pues al siguiente día el automóvil en el que Catalina Gutiérrez salió rumbo a los bolos fue encontrado, el cuerpo sin vida de la también estudiante de Arquitectura estaba en el asiento trasero. El crimen conmocionó a la sociedad.

Pero lo que siguió al hallazgo de la joven ha horrorizado a muchas personas, pues uno de sus amigos más cercanos fue detenido, hasta ahora es el único acusado por el crimen y la hipótesis de las autoridades es que la asesinó por haber rechazado su amor, de acuerdo con lo informado por el sitio Perfil Córdoba.

Aquel día Catalina celebraría el Día del Amigo en una plaza comercial, le pidió a su madre que le prestara su vehículo para ir, pero jamás llegó. Su novio avisó a los padres de la influencer que su hija no se había presentado al lugar y les mandó un audio donde ella le decía: “Mi amor, voy para allá para jugar al bowling al Patio Olmos”.

En ese momento comenzó la búsqueda de la joven, quien gustaba de compartir en redes sociales contenido de los lugares que visitaba, de sus fiestas y además promocionaba contenido. Todo ello le valió tener más de 80,000 seguidores en Instagram.

Néstor Daniel Aguilar Soto conoció a Catalina tres años atrás, ambos –al igual que el novio de la joven– estudiaban Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba, vivían cerca y su nexo amistoso era muy fuerte, solían compartir muchos momentos juntos y los padres de la influencer lo conocían.

Debido a que el joven a quien Catalina apodaba “Nunu” era muy cercano a su hija e incluso iba a menudo a su casa, los padres lo llamaron cuando no supieron de ella.

Néstor estaba en la comisaría junto a los padres y el novio de la chica cuando les dieron la devastadora noticia; el amigo dijo: “¿Quién pudo haber hecho esta locura?” y acto seguido abrazó a Eleonora, la madre de Catalina, según dijo Marcelo Gutiérrez, un reconocido arquitecto quien es padre de la víctima, al medio La Nación.

“A mí no me abrazó, gracias a Dios, porque me hubiera dado asco después de todo lo que pasó, una repulsión. Pero estuvo ahí, presente. Nosotros hicimos la denuncia en la comisaría y estábamos todos ahí, y él llegó. Es más, él llegó con el novio. Era una cosa espantosa, macabra. Creo que en ninguna película hubiera sucedido una cosa así”, expresó Marcelo.

La policía rastreó el GPS del iPhone de Catalina, así llegaron al lugar donde fue abandonado el auto con el cuerpo de la joven. Pero al seguir el rastro los investigadores descubrieron que hizo una parada en casa de Néstor y estuvo allí alrededor de dos horas.

Los investigadores lo interrogaron, tras contradicciones y al verse acorralado, terminó confesando el crimen y dijo que Catalina “era el amor de su vida”. Fue acusado de homicidio simple, pero podría cambiar a feminicidio y la pena sería más severa. Ahora está en prisión.

La autopsia reveló que Catalina murió por asfixia por estrangulamiento, aunque no se confirmó si fue con las manos del asesino o con algún otro elemento empleado por el agresor.

Con esos datos y la confesion del sospechoso, la hipótesis es que Catalina fue a buscar a Néstor, entró a su casa y él le habló de sus sentimientos, pero ella lo rechazó, lo que lo hizo enfurecer y le dio una bofetada, luego de ello la ahorcó.

Al darse cuenta de lo que había hecho puso a Catalina en el asiento trasero del coche y lo abandonó en un terreno desolado, luego intentó prenderle fuego rociándole alcohol, pero las llamas se apagaron.

Catalina tenía múltiples golpes y quemaduras, pero no sufrió abuso sexual, según lo revelado por el médico forense.

