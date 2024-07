Chino Huerta envía mensaje a Jaime Lozano tras dejar el cargo de entrenador de México

César “Chino” Huerta se despidió de Jaime Lozano tras dejar el banco de la selección de México. Huerta le dejó un mensaje de agradecimiento por haberle dejado debutar con el Tri.

“Yo con el ‘Jimmy’ su cuerpo técnico solo agradecerles. Me dieron la oportunidad de mi vida y me regalaron la posibilidad de ponerme la playera de la selección y desearle éxito en sus futuros proyectos”, dijo el ‘Chino’ en conferencia de prensa.

Chino Huerta consiguió su primera convocatoria a la selección de México con el periplo de Jaime Lozano. Además, se convirtió en una de las estrellas de la selección mexicana.

César Huerta enfocado con Pumas en la Liga MX

César Huerta ha despertado algún interés en equipos de Europa, pero el mediocampista mexicano sigue enfocado en el Torneo Apertura con los Pumas.

“El equipo está unido y fuerte. Habrá mucha competencia con los que llegaron y ya estamos. Yo estoy enfocado en Pumas. Mi mente está en el lugar que me toque y ahora a chambear para que los resultados sean positivos”, sostuvo.

El Chino Huerta también aprovechó para relatar que se siente identificado con los colores de Pumas en el fútbol mexicano.

“He pasado por varios clubes y en Pumas me siento identificado. El presidente dijo que lo difícil es entrar al club, lo difícil es salir. Me siento identificado y fue un gesto que me nació. Siempre la afición me da sus muestras de cariño y es un buen gesto besar el escudo. Nunca había besado una playera y es porque me siento identificado con el club y sus valores”, concluyó.

Pumas viene de ganar a Juárez

Los Pumas UNAM del entrenador argentino Gustavo Lema fueron de menos a más para vencer por 1-2 al Juárez FC y subir al segundo lugar del torneo Apertura 2024 del fútbol mexicano.

En la continuación de la tercera jornada del campeonato Ángel Rico y Rodrigo López anotaron por los universitarios de Lema, en tanto Diego Campillo lo hizo por el equipo de casa.

El Juárez pegó primero en su estadio con un gol de pierna derecha de Campillo en el minuto 32 a pase de Jesús Venegas, pero Pumas se plantó bien a la defensa y a partir de ahí buscó goles, que encontró. En el 66, Rico convirtió de zurda a pase de José Caicedo y en el 80 López le dio la victoria a su equipo con un gol de derecha.

