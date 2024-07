Gobernador de Utah se retracta de sus palabras y anuncia su compromiso de votar por Trump

Spencer James Cox, gobernador republicano de Utah, echó reversa a sus declaraciones donde afirmaba que no votaría por Donald Trump, como tampoco lo había hecho en 2016 y 2020; ahora señala estar convencido de respaldar plenamente la campaña del magnate que busca de volver a Washington.

La semana pasada, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, el político de 49 años anticipó su intención de no votar por ninguno de los candidatos que figuran en la boleta del proceso electoral.

Aunque Trump representa a su partido, aclaró que le causaba problema la idea de pensar en su papel asumido el 6 de enero de 2021, cuando el Capitolio fue invadido por un grupo de civiles interesados en evitar el reconocimiento del triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales.

Sin embargo, lo más controversial de sus declaraciones fue el haber señalado cómo, desde 2012, no había votado por el candidato principal del Partido Republicano.

Esta semana, de manera sorpresiva, el mandatario estatal dio un giro de 180 grados e inspirado por lo que califica como un milagro, después de ver cómo Donald Trump se salvó de que una bala le volará los sesos y tras escuchar su mensaje emitido durante la Convención Nacional Republicana, le escribió una carta compartida en X, plataforma anteriormente conocida como Twitter, donde lo respalda al darse cuenta de la misión destinada para el neoyorquino de 78 años.

“Tu vida fue salvada. Ahora, gracias a ese milagro, tienes la oportunidad de hacer algo que ninguna otra persona en la tierra puede hacer ahora mismo: unificar y salvar a nuestro país.

Señor presidente, sé que tenemos algunas diferencias y que probablemente no le agrade mucho. Y eso está bien. Lo entiendo. No estoy escribiendo esta carta buscando un puesto en su gabinete ni un papel en su equipo. Pero me han encantado muchas de sus políticas y creo firmemente que nuestro país ha sufrido en los últimos cuatro años debido a la falta de liderazgo y necesita desesperadamente un cambio”, señala parte de la misiva.

La semana pasada, Spencer James Cox no dudó al afirmar que no había votado por Donald Trump cuando su nombre figuró como opción para gobernar al país. (Crédito: Rick Bowmer / AP)

En su texto, Spencer James Cox también le sugirió a Trump dejar de atacar al presidente de la nación y en lugar de ello enfocarse para sellar su regreso a la Casa Blanca, lo cual afirma parece ser algo inminente.

“Si tratamos al presidente Biden con dignidad y respeto humanos básicos y hacemos hincapié en la unidad en lugar del odio, ganaremos estas elecciones por un margen histórico y nos convertiremos en uno de los líderes más transformadores de nuestra nación

Al ofrecer una rama de olivo a los votantes que están abiertos a la persuasión e ignorar a los extremistas, usted puede consolidar un legado como uno de los presidentes más importantes en los 250 años de historia de nuestra nación“, concluyó.

Hasta el momento, la mayoría de las encuestas muestran cómo Trump ya le saca cinco puntos de ventaja a Joe Biden a nivel nacional; mientras que en el Partido Demócrata cobra mayor fuerza la tendencia de reemplazarlo como su candidato presidencial.

