Priyanka Chopra presume la decoración de su casa por su cumpleaños

La actriz india Priyanka Chopra, quien hace unos días se robó los reflectores en la boda del hijo del hombre más rico de Asia, festejó el pasado 18 de julio su llegada a los 42 años y lo hizo con diversas celebraciones en la Goald Coast, de Australia, a donde se trasladó para cumplir con diversos compromisos laborales.

Debido a esa razón la celebridad asiática no pudo estar acompañada de Nick Jonas, quien cubrió su ausencia llenando de sorpresas al gran amor de su vida, tal y como ella misma lo hizo saber en la publicación que compartió con motivo de su llegada a su nueva edad.

“Este año fue un cumpleaños laboral. He tenido muchos de esos a lo largo de los años y me di cuenta de que es una de mis formas favoritas de celebrar mi cumpleaños. Estar haciendo lo que amo, en un set de filmación. Gracias a mi increíble esposo que hizo sentir su presencia de maneras tan especiales, aunque no estaba aquí @nickjonas”, se lee en un fragmento de su mensaje.

Las palabras hacia el exintegrante de los Jonas Borthers llegaron acompañadas de postales de las hermosas decoraciones con las que sorprendieron a Priyanka por su aniversario.

La fotografía de apertura muestra la hermosa decoración que colocaron en su camerino, la cual estuvo dotada de flores, de cajas de regalo y con tres globos metálicos con las iniciales ‘P’, ‘C’ y ‘J’, es decir, Priyanka Chopra Jonas. También le colocaron un letrero colgante con la leyenda ‘Happy Birthday’.

Además del festejo en el camerino, las celebraciones continuaron en casa, donde fue sorprendida con varios globos blancos, con unos más dorados con la frase ‘Happy Bday Pri’, con un enorme bouquet de flores rojas y blancas, así como con un pastel individual de chocolate con galletas Oreo que se veía simplemente exquisito.

Además de festejarse en el camerino y en casa, la celebridad más reconocida de India también se dio un espacio para probar unas exquisitas dosas, un platillo típico del Sur de India con masala, queso, cebolla, entre otros ingredientes. También se consintió con unos exquisitos waffles y con otros platillos que cada caloría consumida valió la pena.

