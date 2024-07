Irina Baeva rompe el silencio sobre su separación de Gabriel Soto

Irina Baeva dio sus primeras declaraciones sobre su separación del actor Gabriel Soto.

Pocos días después de que se supiera que su relación con Soto oficialmente llegó a su fin, por medio de una publicación en Instagram, la actriz rusa habló por primera vez. En una entrevista exclusiva con ¡Hola!, Baeva compartió su versión de los hechos y desmintió los rumores de infidelidad que la rodean.

Además, Baeva reveló que el anuncio de la ruptura, publicado por Soto en sus historias de Instagram, la tomó por sorpresa.

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento. Yo no lo redacté. No sé por qué mi nombre está ahí. Sí, se me notificó y sí me tomo por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos. Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie”, aclaró Baeva.

“La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal. Y cuando yo estoy de lleno con una pareja, no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error. Simplemente eso no existe. No hay para mi otra persona. En el momento cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia, jamás la hubo, jamás”, concluyó.

Con los rumores de infidelidad circulando por ambos lados y el controvertido comienzo de su relación de cinco años, los internautas no han dejado de comentar sobre la situación en la publicación.

“Ok cuando tu tienes pareja no mira a otros … pero si no tienes puedes mirarle los maridos de otras… ok te entendí perfectamente”, “Lo que empieza mal, termina mal!”, “Eres leal contigo, no con las demás mujeres, debiste pensar q si este señor dejo a sus hijas puede dejar a cualquier mujer”, fueron algunos de los comentarios que dejaron por el video.

A principios de la semana, se confirmó la separación de la pareja luego de meses de especulaciones. Soto fue el primero en dar la noticia a través de sus redes sociales, anunciando que, después de más de cinco años juntos, han decidido poner fin a su relación.

En el mensaje, firmado por ambos famosos, se revela que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo: “Con el más profundo respeto y cariño queremos comunicar que, después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación“, dice el mensaje. “Esta decisión la hemos tomado después de reflexión con sabiduría y madurez.

