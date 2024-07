Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de julio de 2024

Piscis

Una noticia del área laboral te va beneficiar mucho pero deberás de saberla usar a tu favor. Momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cómo lograrás tus metas y sueños, no pongas las manos al fuego por nadie pues podrías terminar quemándote, te esperan momentos muy gratos con una persona que llegará a tu vida en próximas fechas. Debes de cuidar mucho lo que sale de tu boca, porque sin darte cuenta se hará realidad. Y podrías dañar a personas que constituyen algo importante en tu vida. No te dejes llevar por chismes dentro de la familia, los cuales estarán a la orden del día. Vienen cambios en cuestión económica Cuida mucho los ingresos y no gastes en cosas que no necesitas. Hay una amistad que se va a acercar a ti para pedirte un favor y podría ser económico, si ya sabes que es mala paga no sueltes tu dinerito. Descansa más, no te desveles tanto pues eso está afectando tu salud. Es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va re-animar y hacer sentir muy bien. Date la oportunidad de reinventarte y no volver a caer en falsas promesas las cuales es complicado que se cumplan. Cuidado con dar entrada a quien ya te falló. Un negocio se materializa y un chisme de familia saldrá a la luz.

Acuario

Hay muchas oportunidades de crecimiento y muchas áreas de tu vida, pero debes de ser muy inteligente para saber aprovechar cada una de ellas, hay oportunidad de realizar un viaje de última hora y será con familia o con amistades, disfrútalo y pásala de la mejor manera. Se avecinan mejoras económicas y posibilidades de cambio de residencia, varios viajes llegan y oportunidad de conocer persona del signo de cancer o leo, te dejarán un buen sabor de boca. Días de grandes cambios en los cuales comenzarás a meditar sobre tu pasado y tu presente, ya no pienses en lo que ya fue y centra tu tiempo y energías en lo que está por llegar. Es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen. No te dejes llevar por chismes de vecindad los cuales estarán a la orden del día, no te metas en problemas que no te corresponden y dedícate a lo tuyo. vienen días de cambios bastante buenos. Cuida mucho la parte de tus sentimientos porque podrías exponerla demasiado con una persona que está llegando a tu vida y que te habla de amor y de esas cosas. Si tienes dudas no des el siguiente paso y mantente firme ante cualquier situación que pueda suceder.

Capricornio

Vienen oportunidades laborales bastante buenas que deberás provechar al máximo o podrían irse de tus manos. Amores del pasado vuelven aparecer en tu casilla. Si no tienes una relación actualmente ni te achicopales y espera el momento oportuno por algo las cosas se han tornado de esa manera. Debes de poner una balanza qué es lo que quieres en tu vida y comenzar a trabajar en lo que tenga más peso. No te dejes llevar por las apariencias, hay personas que llegarán a tu vida y te mostrará un escenario inexistente y podrías caer redondito sus pies sin darte cuenta que eso realmente no existe. Un proyecto se te va a salar debido a envidia de gente que te rodea inclusive podrían ser miembros de tu familia. La vida te compensará de cosas maravillosas y te devolverá lo que antes no te dio. Te vienen oportunidad de crecimiento en el área laboral pues podrían cambiarte de puesto o de salario. Ten presente que si las personas no te devuelven en la misma medida lo que das llegará el día en que te canses y mandes todo a la fregada. No pierdas la oportunidad de decir lo que sientes a quienes te rodean, no des pie a equivocaciones tontas y aprende a ir por tus sueños y metas y no detenerte por nadie en este mundo.

Sagitario

Envidias siempre tendrás pues eres una persona muy capaz y muy requerida, solo trata de no mezclarte con amistades falsas, sabrás identificarlas pues son esas que en días te hablan y en otros te voltean la geta. Vienen cambios muy buenos en los cuales lograrás desprenderte de situaciones que ya dolieron demasiado. No temas a fracasos, recuerda que de ellos aprenderás las lecciones que te harán no cometer los mismos errores. Un familiar sufrirá un accidente, cuídate de dolores en espalda y piernas pues estarán a la orden del día. Retorna amor del pasado y podría meterte en graves problemas. Cambios y nuevas perspectivas en tu vida, comenzarás a ver un nuevo escenario muy perro que te llega en los próximos días, comprenderás el por qué no funcionó con unas personas y darás por terminados muchos de esos ciclos. Estarás envuelto en cuestiones sentimentales pues comenzarás a sentir atracción por dos personas al punto de confundirte y no saber qué camino seguir. El día que aprendas a madurar y saber lo que vales será el día en que la gente deje de verte la cara, no permitas que nadie se sobre pase contigo y siempre busca la manera de ir un paso más adelante que las demás personas.

Escorpión

En el terreno de los dineros ten cuidado con gastar en cosas que no te dejan nada de provecho, viene una racha complicada en lo económico. El amor será algo que comenzarás a ver más como una realidad y no como un sueño, deberás de dejar las cosas claras con las personas que te rodean, jamás te permitas fracasar por nadie, date el tiempo de atender tus sueños y esos pendientes que has hecho a un lado por alguien que no lo merecía. Deja que el mundo ruede y la vida te sorprenda, entras en una etapa en la cual dejarás de esperar de las demás personas, es mejor que sea así para que te sorprendas. Entras en una etapa de grandes cambios, después de tanta sufridera comenzarás a ver la luz, quizás recaigas en estos días al extrañar a quien nunca más estará a tu lado, pero tu determinación y ganas son más para salir a delante y enfrentar cualquier situación que se te presente. Se avecinan cambios importantes en tu vida entre ellos la llegada de una persona que te va a ayudar a corregir muchos de tus defectos. Momento de iniciar de cero, ten cuidado con trámite pues no es buen tiempo para llevarlos a cabo. Amistad tendrá problemas con su pareja. Esas cuestiones que te negabas a creer de una persona que es muy importante para ti resultarán más que ciertas, ni te sientas mal, ya la vida se encargará de poner todo en su lugar y darle a cada uno lo que merece.

Libra

Podrías tener sueños premonitorios que te revelarán grandes cosas, pon mucha atención pues preguntas que te has formulado empezarán a tener respuesta. No temas a cambios pues esos cambios te conducirán sobre ese sueño que quieres llevar a cabo. No te compliques la existencia ni te apures por cosas que tienen solución, tienes una vida por delante muy perra y personas maravillosas para ser feliz. Te vienen grandes cambios y oportunidades muy buenas en las cuales comenzarás a entender muchas cosas, desde por qué no se dio hasta por qué debieron de ser, así las cosas. Es preciso que tomes una decisión sobre algo que has traído en mente, muchas veces te pierdes en tu camino y por esa cuestión sueles equivocarte en las decisiones que tomas. No te quejes si subes de peso pues nadie es culpable más que tú, ponte las pilas en la alimentación y verás rápido los resultados. Sentirás necesidad de buscar a una persona de tu pasado, hazlo sin miedo, pero que sea para cerrar ese ciclo que no te ha dejado continuar y avanzar, en la medida que aprendas a perdonar errores y fallas será en la medida en que encuentres la paz que te ha hecho falto.

Virgo

Es momento que la vida te sorprenda y tú estás listo o lista para ser feliz. No te dejes menospreciar por nadie, no mereces bajar tu precio por personas que no te valoran y solo buscan algo de ti. Vienen muchos cambios en el amor si tienes pareja podrían existir ciertos conflictos por cuestión de celos y desconfianza. Una salida fueras de la ciudad podría revivir la llama del amor. No te confíes en tus gastos pues podrías estar algo apretado en lo económico. La vida premiará tu gran valor y te devolverá a manos llenas lo que te ha debido todo este tiempo. Cambios importantes en tu vida que se refieren a movimientos en tus sentimientos y forma de ver la vida, comenzará a entrar en una etapa muy perra en que te sentirás libre de tanta cuestión que te había detenido en tu paso. Te invitarán a un viaje o se dará la oportunidad de planear uno, recuerda que eres de los signos que más les gusta explorar, hazlo te va a ayudar mucho a encontrarte a ti mismo. No dejes que las cosas se muevan solas tu comienza a trabajar en ellas pues ahí está la clave para que tus sueños se materialicen. No caigas en provocaciones de amistades, recuerda que muchas de ellas no son de fiar y buscarán la manera de sacarte de tus casillas y darte en la madre con comentarios prepotentes.

Leo

Despójate de toda esa cuestión que te estorban y no te deja avanzar, deja de pensar en el pasado y en lo que no se pudo llevar a cabo. Si tu pareja se torna exigente con una manera de actuar tuya o de comportarte ponle un alto, recuerda que cuando te conoció ya traías tu propia esencia y forma de ser, que no te cambie, bastante te costó aceptarte. Sueños premonitorios y posibilidad de fiesta o convivio a fines de semana. Si tienes pareja es momento de dar el siguiente paso, no dejen que la relación se vuelva costumbre, es posible que sientas celos por parte de una de tus amistades, date la oportunidad de explicar lo que pasa antes de cometer graves errores. Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas. Date la oportunidad de conocer más a esa amistad que comenzará a mostrar cierto interés por ti, no pierdes nada y con el tiempo ganarás mucho. No descuides tu alimentación ni ejercicio pues podrías subir rápidamente de peso. Estarás algo sacado de onda porque muchas cosas no te han salido bien sin embargo después de la tormenta vendrá la calma y comenzarás a ver la luz en muchas cuestiones que parecían no tener solución.

Cancer

No te la compliques, haz lo que te dicte tu corazón pues ahí estará la clave para que no te atontes y cometas tonterías. Es momento de poner las cosas en claro, nada en esta vida es eterno, recuerda que todos somos reemplazables, no te hagas de ilusiones falsas, no vivas de esas cuestiones que sabes no te están dejando nada bueno solo dolores de cabeza. Si ya te engañó dos veces lo volverá hacer muchas más, recuerda que las terceras oportunidades son un riesgo en donde puedes salir más dañado o dañada que la primera vez. Se le cae el teatro a una persona cercana a ti, te dolerá de lo que te enterarás. Si tienes pareja es posible que haya ciertos roses a causa de celos o de mentiras piadosas que ambos se han dicho. Aguas con cuestiones de lesiones o fractura pues estarás expuesto o expuesta a accidentes. Podrías entrar en conflicto con tu yo interno y arrepentirte de ciertas cosas que has realizado, ni pex la vida sigue, ten presente que algunas veces es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Te llevarás una gran sorpresa con el chisme que te contará una amistad. En cuestiones familiares lleva la fiesta en paz y no hagas tormentas en vasos de agua.

Géminis

Mucha suerte en juegos de azar, comenzarás a planear una nueva vida con un giro de 180 grados para los siguientes meses. Es importante que te cuides de problemas en tus articulaciones. Amores del pasado empiezan a quedar en el olvido y tus energías y tiempo se comienzan a concentrar en otras nuevas personas que han llegado a tu vida. Una amistad iniciará romance. Un amor a distancia te visitará. Boda o fiesta de un familiar se comenzará a planear en las próximas fechas. Es importante que seas fuerte para una situación que ocurrirá en próximos días con una amistad o un familiar. Posibilidades de un viaje que comenzarás a visualizar en estas fechas. No te compliques los días con una persona que ni está, solo aparece cuando requiere algo de ti y mientras ni sus luces, dales la importancia a las personas que en realidad merecen y no te desvivas por quien no vale la pena. No compliques las cosas, date la oportunidad de conocer ambas partes antes de creer lo que llega a tus oídos porque podrías entrar en un dilema. Es necesario que te propongas esa meta que has visualizado y enfocado en los últimos meses, hay mucha enviada a tu alrededor por parte de amistades y podrían robarte tus ideas.

Tauro

Amor de una noche se puede presentar en cualquier momento, ten cuidado con lo que quieres y deseas y necesitas podrías estar tomando el camino equivocado para conseguirlo. Algunas ocasiones le das mucha importancia a cuestiones que no las tienen y ahí pierdes tu tiempo pudiéndolo aprovechar en cuestiones que te dejen algo de provecho o te hagan mejor persona. Todo eso que no pensaste que sucediera comenzará a tornar forma y muchas de esas cuestiones se harán realidad. El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad. Eres bueno o buena pa decir lo que sientes y expresar de tu ronco pecho lo que te agrada y no te agrada de los demás, aprende a autoevaluarte para que tengas una percepción de ti, busca la manera de cambiar esas cosas que no te parecen, no para complacer a otras personas, sino para mejorar en aspectos débiles de ti. La tentación podría hacerte caer en un error del cual podrías lamentarlo pues si tienes pareja podrías dañarla y hacerla sentir muy mal. Te viene un ingreso extra y oportunidad de iniciar tu propio negocio. Si tiene ya una relación y las cosas se han tornado algo complicadas, toma un respiro antes de tomar cualquier decisión equivocadamente, piensa en frio y no tomes decisiones cuando estés molesto o molestas pues podrías terminar regándola bien gacho.

Aries

No tengas miedo de ir por ese sueño que ha parecido imposible, estás en la mejor etapa de que se cumpla sin embargo van a ver personas de tu alrededor que te pondrán trabas y no te permitirán avanzar. Te viene un cambio en el área de los negocios, mejorarás un chorro, pero debes no gastar en nada que no necesites. Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas pues podrías caer en una situación conflictiva derivada de chismes y malos entendidos. Cuidado con un viaje que quieres realizar, no es momento de llevarlo a cabo. Un suceso inesperado tocará tu corazón. Expareja regresará a dañarte la existencia. Una amistad se comprometerá o formalizará relación. Tu carácter de la fregada que te cargas podría hacerte cometer grandes errores, llévate las cosas tranquilamente y no tomes decisiones a la ligera. No permitas que personas que te dejaron en tu pasado lo vuelvan a hacer, libérate de esas personas es necesario. Una oportunidad muy buena en el ámbito de los negocios está por aparecer, la vida te dará una oportunidad muy grande la cual tiene que ver con retorno de amores. Cuida mucho la parte que tienes que ver con relaciones de amistades y familia pues en estos días estarás en un ciclo algo difícil, podrías decir cosas por decir y dañar a personas que realmente son importantes para ti.