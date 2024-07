La Liga MX pone una pausa por la Leagues Cup: ¿Cuándo regresa el fútbol mexicano?

La Liga MX llega a una pausa tras solo cuatro jornadas del Torneo Apertura. El campeonato parará por la Leagues Cup, competencia que tiene a los clubes mexicanos participando en Estados Unidos junto con la MLS.

En 2024 se disputará la segunda edición de la Leagues Cup. El Inter Miami la ganó en su primer año con Lionel Messi como gran figura. Esta vez los mexicanos buscarán revancha y quedar con algunos de los puestos del podio.

El año pasado Inter Miami como campeón, Nashville como subcampeón y Philadelphia Union se quedó con el tercer puesto. Los Rayados de Monterrey fueron el único equipo mexicano que llegó a las semifinales.

¿Cuándo inicia la Leagues Cup?

El torneo de Estados Unidos comenzará el viernes 26 de julio con el partido entre el Atlanta United vs. DC United.

Habrá 15 grupos de 3 equipos. No se permiten los empates, por lo que en caso de llegar igualados en los 90 minutos tendrán que disputar penales.

Los dos mejores de cada grupo avanzan a los dieciseisavos de final, junto con el América y Columbus Crew.

El América se ganó el pase directo tras ser el mejor equipo en la fase regular de los últimos torneos, mientras que Columbus Crew es el actual monarca de la MLS.

La quinta jornada de la Liga MX se espera que comience el 23 de agosto. Esa fecha tendrá partidos como Tigres UANL vs. Chivas de Guadalajara y América ante Puebla.

Renato Paiva se queja de la Leagues Cup

El portugués Renato Paiva, entrenador del Toluca del fútbol mexicano, criticó este sábado que la Liga Mx frene para jugar la ‘Leagues Cup’, con los equipos de la Major League Soccer (MLS).

“Para mí no tiene sentido cortar el torneo. Este tipo de paros deben ser para selecciones, no para clubes. Deben decidir, o ‘Leagues Cup’ primero y la terminas o Liga local y la acabas, pero esto no puede pasar si se quiere mejorar el fútbol mexicano”, dijo el técnico luso.

“No entiendo, en Europa no veo nada de esto. Yo como extranjero vengo a esta liga a tratar de ayudar a mejorar, pero en eso debemos participar todos y esto no ayuda”, subrayó.

Sigue leyendo:

– Pumas vence a Pachuca y alcanza a Cruz Azul y Tigres en la cima de la Liga MX

– Cántico racista empaña homenaje a Enzo Fernández en partido de River Plate