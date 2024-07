André Jardine pone la mirada en la Leagues Cup: “Pasa a ser nuestra prioridad”

Una vez conseguida la victoria sobre el FC Juárez (2-1) este fin de semana por el torneo Apertura 2024 en el Club América rápidamente pasan la página para enfocarse de lleno en su próximo compromiso: la Leagues Cup que disputarán a partir del 9 de agosto.

Así lo reveló André Jardine, entrenador de las Águilas del América, quien explicó que aunque no le gusta ponerle más o menos importancia a una competición sí tienen la filosofía de ponerle la máxima atención a cada reto que se les vaya presentando por el camino.

“Tengo el pensamiento que cuando priorizas una a otra competición le dices al grupo que una no es tan importante y no me gusta. Tenemos una filosofía muy clara de estar enfocados en el próximo partido y la próxima competición que es y la Leagues Cup pasa a ser nuestra prioridad”, comentó el técnico.

André Jardiné durante el partido de la jornada 2 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX entre las Águilas del América y los Gallos Blancos de Querétaro celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El entrenador de las conjunto azulcrema también señaló que esta competición internacional le vendrá bien a su equipo para fortalecerse como grupo de cara a la temporada en la que buscarán seguir aumentando su cosecha de éxitos luego del Bicampeonato conseguido con el torneo Clausura 2024.

“Todos los equipos de la Liga MX van a estar en la Leagues Cup, entrenando, jugando. Es una competición de muy buen nivel que también permite estar conviviendo juntos, no deja de ser una oportunidad de juntarnos más, conocernos más”, comentó el entrenador brasileño.

Después de un irregular comienzo de semestre, con un par de derrotas en sus primeros cuatro encuentros, André Jardine reconoció que todavía no están en el punto exacto donde quiere que esté su equipo, algo que podrán lograr con su participación en la Leagues Cup.

El entrenador brasileño del Club América, André Jardine, llegando a un partido de su equipo en este torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Crédito: Diego Padilla | Imago7

“Estamos con varias incorporaciones buenas. Va a ser una buena experiencia… La sensación es de que cuando regresemos de la Leagues Cup ahí sí vamos a estar bastante listos para la Liga MX en el nivel que queremos que es lo importante”, agregó el estratega sudamericano.

¿Cuándo juega el Club América en la Leagues Cup?

Como campeones de la Liga MX las Águilas del América tienen asegurado su boleto a la primera ronda de la Leagues Cup, lo que quiere decir que no tendrán que disputar la fase de grupos del torneo que se estará disputando entre el 26 de julio y el 5 de agosto.

De esta manera el cuadro azulcrema disputará su primer compromiso en este certamen el próximo viernes 9 de agosto enfrentando al segundo del Grupo Oeste 8 que se definirá entre el Houston Dynamo, Real Salt Lake y el Atlas.

Antes de disputar esta edición de la Leagues Cup el equipo dirigido por André Jardine estará realizando un par de encuentros amistosos ante equipos europeos. Primero ante el Chelsea en Atlanta el 1 de agosto y tres días después contra el Aston Villa en Chicago.

Sigue leyendo:

– Tigres de la UANL golean al Santos Laguna y ascienden al liderato del torneo Apertura 2024 compartiéndolo con el Cruz Azul

– Chivas de Guadalajara recuperan terreno al sumar segunda victoria en el torneo Apertura 2024 a costa del Mazatlán FC

– “Chino” Huerta le envía un mensaje a Jaime Lozano tras dejar el cargo de entrenador de la Selección de México