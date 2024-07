Oka Giner se convierte en una mujer justiciera en Marea de pasiones

Oka Giner sigue sumando personajes a su carrera como actriz de telenovela. La actriz mexicana viene de hacer un gran trabajo en telenovelas como Perdona nuestros pecados y Senda prohibida a volver a protagonizar el prime time de Univisión con Marea de pasiones.

En una entrevista con La Opinión, Oka Giner habló sobre su nuevo papel protagónico en Marea de pasiones, una adaptación de la telenovela portuguesa Paixão creada por Filipa Poppe y Joana Andrade.

En la telenovela, que recientemente se estrenó en Univisión, la actriz de 31 años interpreta a Luisa Grajales, una mujer que es engañada y deberá de luchar por conocer la verdad para así poder vivir el amor con quien siempre la quiso.

“Es una mujer que tiene una vida muy bonita, tiene un gran amor, está enamoradísima, pero algo pasa y este gran amor desaparece y su propia familia le hace creer que él es el culpable de todo lo que pasó. Ella no lo cree, su amor es tan gran qué no lo cree, pero en siete años nunca apareció y no le queda de otra que creer todo lo que le dijeron”, dijo Giner sobre su personaje.

“El público verá que no es así, ellos saben que Marcelo (interpretado por Matías Novoa) no es el culpable de nada y por eso empiezan: ‘Luisa, date cuenta’, pero tienen que entender que para ella esa es la realidad (…) Estoy justificando un poco a mi personaje, pero ténganle paciencia”, pidió la actriz.

Sobre cómo hizo para entender mejor a su personaje, una madre que hace todo por proteger a su hija, interpretada por Grecia Krinis, en este nuevo proyecto, la actriz aseguró que ha tratado de no juzgarlo para poder comprenderla por completo. “La justificación que encuentro es ‘agárrate de Natalia, agárrate de la niña. Ella es tu prioridad’ y por defenderla va a ser capaz de hacer un montón de cosas que no les van a gustar”, advirtió.

La actriz explicó que, aunque ella aún no es madre, sabe muy bien lo que es capaz de hacer una mamá por sus hijos, así como lo hace su personaje en la historia. “Sé que una mamá por sus hijos saca uñas, dientes y fuerza de donde no la tiene, entonces por ahí lo llevo. Cada vez que quieren tocarle a su hija al personaje es ahí donde brinca y a lo mejor la gente no va a estar muy de acuerdo”, dijo Oka Giner.

De hecho, la actriz aseguró que se identifica con muchas características de la personalidad de su personaje. “Siento que Luisa es más parecida a mí de lo que pensaba. Yo también soy justiciera y no me dejo, no me gusta victimizarme con las situaciones”, destacó Giner.

