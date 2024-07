Android 15 cuenta con una opción secreta que quizás no conocías

La última actualización del sistema operativo de Google, Android 15, no solo trae mejoras en el rendimiento y nuevas funciones, sino también un curioso “huevo de pascua” que ha sorprendido a muchos usuarios. Este “huevo de pascua” se presenta en forma de un salvapantallas secreto al que muy pocos han tenido acceso hasta ahora. A continuación, te contamos cómo puedes descubrirlo y cuál es su aspecto.

¿Cómo acceder al protector de pantalla secreto de Android 15?

El acceso al salvapantallas secreto en Android 15 sigue el método tradicional para revelar los “huevos de pascua” de las versiones de Android. Este método consiste en ir a los Ajustes del dispositivo y navegar hasta la sección Acerca del teléfono. Una vez allí, debes encontrar la opción Versión de Android y tocar repetidamente sobre ella hasta que se active el “huevo de pascua”.

En el caso de Android 15, el primer “huevo de pascua” que aparece es un simulador espacial en el que una nave vuela por el espacio y aterriza en diferentes planetas, dejando banderas en cada uno de ellos. Este simulador se ha transformado en un salvapantallas, conocido como Landroid, que se activa automáticamente cuando el dispositivo está en modo de carga.

Aspecto y funcionalidad

El salvapantallas Landroid toma el concepto del simulador espacial y lo presenta en un modo piloto automático. La nave espacial se desplaza de manera continua y autónoma, aterrizando en varios cuerpos celestes sin necesidad de intervención del usuario. Cada vez que la nave aterriza en un nuevo planeta, se planta una bandera, lo que añade un toque personalizado y dinámico a la experiencia visual.

Este salvapantallas no solo sirve para embellecer la pantalla del dispositivo cuando no está en uso, sino que también ofrece una sensación de exploración y aventura. Los gráficos del simulador espacial son de alta calidad, con efectos visuales que simulan el espacio exterior de manera realista. Además, el movimiento fluido de la nave y la transición entre los planetas hacen que el salvapantallas sea tanto atractivo como relajante.

Para activar Landroid, primero debes asegurarte de haber desbloqueado el “huevo de pascua” del simulador espacial en Android 15. Luego, dirígete a Ajustes > Pantalla > Salvapantallas. Aquí encontrarás la opción de Landroid junto a los salvapantallas predeterminados como Reloj, Colores y Fotos. Selecciona Landroid y configura cuándo quieres que se active, ya sea mientras el dispositivo está en la base de carga o simplemente cuando no está en uso.

¿Qué hace especial a este protector de pantalla?

El hecho de que Google haya decidido incorporar un salvapantallas tan elaborado en Android 15 demuestra su esfuerzo por ofrecer detalles únicos y personalizados en su sistema operativo. Aunque los salvapantallas no son una característica nueva en Android, la implementación de Landroid como un “huevo de pascua” secreto añade un nivel de exclusividad y sorpresa que no se había visto en versiones anteriores.

Además, Landroid se diferencia por su interactividad visual y su capacidad para ofrecer una experiencia de usuario más enriquecedora. No es simplemente una imagen estática, sino un simulador en constante movimiento que aporta vida a la pantalla del dispositivo. Esta característica puede ser especialmente atractiva para los entusiastas de la astronomía y los amantes de la ciencia ficción.

Si aún no has explorado el simulador espacial de Android 15 y su posterior transformación en el salvapantallas Landroid, te animamos a seguir los pasos mencionados y descubrir esta fascinante característica por ti mismo. Con cada nueva versión, Android continúa sorprendiendo y deleitando a sus usuarios, y esta no es la excepción.

