Carlos Sainz lanza dardo a Lewis Hamilton: “Soy mejor piloto que él”

El piloto español de Ferrari aún no soluciona su futuro en la máxima categoría del automovilismo en la Fórmula 1. De hecho, aparentemente hasta que Sainz no decida su futuro, el mercado de la F1 está bastante paralizado por decirlo de alguna forma ya que el español quiere encontrar el mejor sitio posible, con un proyecto importante y en donde pueda aspirar a ser campeón del mundo en alguna oportunidad, objetivo que no ha podido cumplir hasta el momento y por lo que fichó con la escudería italiana de Ferrari hace ya 4 años.

En una reciente entrevista que concedió a la revisa de moda GQ, Sainz dejó saber cómo se siente meses después de ver como su colega británico Lewis Hamilton era anunciado como el nuevo fichaje de Ferrari para la temporada 2025, lo que quiere decir que el inglés es su reemplazo. Al español le fue preguntado por si se sentía peor piloto que Hamilton, a lo que Sainz reiteró una vez más la importancia en la Fórmula 1 de creerse que no hay nadie mejor que uno misma, una mentalidad fuerte para poder sobrevivir en un deporte que es tan complicado dentro como fuera de las pistas.

Sainz se ve y siente mejor que Hamilton

“Yo creo sinceramente que no, obviamente no. Igual que si le haces esta pregunta a los 18 otros pilotos te contestarán lo mismo. Yo creo que soy la mejor opción para cualquier equipo de Fórmula 1 porque si no tuviese esta mentalidad no sería piloto de Fórmula 1 y no tendría el alma competitiva que tengo. Y los otros pilotos te contestarán lo mismo”.

“Dicho eso, obviamente entiendo la decisión de Ferrari, la oportunidad de fichar a un siete veces campeón del mundo y lo que ello puede conllevar y atraer a un equipo. Por eso, cuando lo he visto de manera reflexiva, no me ha dolido tanto. Porque al final no es que te esté sustituyendo cualquier otro piloto, sino que te está sustituyendo el mejor piloto de la historia o de los mejores pilotos de la historia de este deporte. Y al final, si me tiene que sustituir uno, que sea ese”, comentó el español.

La valoración que se merece gracias a su trabajo en las pistas

Sainz es un piloto que ha ido cerrando bocas en todos los equipos donde ha hecho vida. Al momento de llegar a la F1 estuvo disputando bastantes carreras en contra del actual líder de Red Bull Racing, Max Verstappen y quedó muy a la par. Luego de ello lideró el proyecto de McLaren y cuando fichó por Ferrari, lejos de ser el escudero de Charles Leclerc como algunos apuntaban, se convirtió en uno de los referentes de la actual parrilla del equipo rojo de Maranello.

Carlos está totalmente claro de que la gente que lo conoce le valora como es debido, como considera que merece. Por esto y más es uno de los pilotos que tiene más ofertas sobre la mesa para la campaña 2025 de la F1. Sin embargo, el español admite sin problema alguno que quizás ha habido voces críticas que opinaban sin ver realmente lo que había logrado.

“Sinceramente creo que por la gente que conoce bien este deporte no (sobre si se le infravalora). Por los jefes de equipo, los pilotos o la gente que está muy metida en el día a día de este deporte, nunca me he sentido infravalorado. Ni por los ingenieros, la gente que sigue el detalle. Quizás por los medios o por la gente que entiende un poco menos o que sigue este deporte de manera un poco más superficial y que no se haya metido al detalle, es posible que igual alguna vez se me haya prestado menos atención o se me haya infravalorado”.

“Pero como digo siempre, a mí los que me importan son los que entienden de verdad este deporte, y en ese sentido nunca me he sentido infravalorado por mis rivales, por los ingenieros y por los jefes de equipo”, sentenció.

