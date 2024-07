Galilea Montijo y el vestido de $5,000 dólares que lució en “LCDLFM”

El estreno de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” no solo ha dado de qué hablar por los secretos que sus habitantes han revelado, sino por las sorpresas que la producción y sus conductores presentaron durante la primera gala del show. Tal fue el caso de Galilea Montijo, quien lució despampanante en su primer look de la temporada, uno que además de ser una pieza sacada de revista, demostró que es toda una fashionista.

Fue a través de redes sociales que la estrella de la pantalla chica mostró a detalle el flamante vestido que portó para la ocasión, mismo que llamó la atención por su confección y elevado costo.

La pieza en cuestión se trató de un vestido dorado estilo ‘diosa griega’ que siguió la tendencia ‘wet look’, popularizada por famosas como Kim Kardashian, Shakira y Bella Hadid, que consiste en que la tela de la prenda brinda la ilusión óptica de estar mojada y apegarse a la silueta de la modelo.

También te puede interesar:

• Galilea Montijo regresó al foro del programa “Hoy” con un sensual look que se abrazó a sus curvas

• Galilea Montijo recuerda cuando fue rechazada por su padre: “No tengo nada que perdonarle”

• Confirman a Galilea Montijo como presentadora de ‘La Casa de los Famosos México 2’

No pasó mucho tiempo antes de que los internautas se dieran a la tarea de investigar el origen del llamativo vestido, descubriendo que pertenece a la diseñadora griega Dimitra Petsa, más conocida como Di Petsa. Este se lista bajo el nombre de ‘Vestido LOVE’ en color dorado y con una confección hecha de 80% poliamida reciclada y 20% elastano, fabricado en Grecia.

Y aunque el diseño fue suficiente para dejar a más de uno con la boca abierta, el detalle que terminó por desatar una ola de opiniones divididas fue el costo de la prenda. Este se estima en $84,899 pesos, es decir $4,700 dólares, según el sitio de reventa Revolve.

No obstante, este no fue el único de los elementos que elevó el costo total de su look. Galilea Montijo complementó su atuendo con collares, aretes, anillos y cuatro brazaletes de la marca BVLGARI que, en total, sumaron alrededor de $2,000,000 de pesos mexicanos ($110,000 dólares).