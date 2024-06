Galilea Montijo recuerda cuando fue rechazada por su padre: “No tengo nada que perdonarle”

No todo ha sido color de rosa en la vida de la conductora Galilea Montijo y esto quedó demostrado durante una reciente emisión del programa “Netas Divinas”, donde habló como nunca antes sobre el rechazo que vivió a manos de su padre cuando era niña.

En compañía del resto de presentadoras del programa, la famosa se sinceró sobre aquella experiencia que marcó su infancia y que se convirtió en el inicio de una relación inestable con su papá.

“Es algo que yo nunca voy a entender, y menos después de que fui mamá, ¿cómo puedes tú hacerle eso a alguien? (…). Yo me acuerdo perfecto que ahí fue donde se me derribó esa figura, o por lo menos lo que yo creía de él“, dijo tras confesar haberlo visto con otra familia.

De acuerdo con Galilea Montijo, fue en una de las ocasiones que su madre la llevó a vacacionar con su padre que se encontró con el rechazo de su progenitor y una ola de insultos por parte de su nueva esposa e hijas.

“Mi mamá siempre nos llevaba con la familia de él en vacaciones, nos encontramos la familia de él y él. Yo me acuerdo que escucho la voz y era de ‘¡Mi papá, mi papá!, yo salgo de la camioneta y le grito: ‘¡Papá!¡, y me acuerdo que se me queda viendo y maldeciéndome unas niñas y una señora me gritaban cosas horribles, y yo no entendía nada”, explicó. “Solamente voltee a verlo a él como ‘¿Papá?’ y él lo único que hizo fue mirarme y agachar la cabeza”.

Al ser cuestionada sobre la identidad de las personas que acompañaban a su padre, la empresaria y dueña de ‘Latin Gal Boutique’ dijo: “Era la familia del señor que yo no conocí, que yo no sabía y que él no hizo nada”.

Aunque por muchos años la madre de la artista intentó que padre e hija limaran sus asperezas, la tapatía optó por mantenerse al margen de la situación: “Yo no tengo nada que perdonarle, ni lo conocí y lo poco que conocí pues fue rechazándome”, añadió.

Para finalizar su intervención, Galilea Montijo apuntó a que dentro de terapia ha logrado identificar que la experiencia vivida con su padre la ayudo a forjar la mujer que es hoy en día.

