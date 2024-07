George Clooney ahora respalda la candidatura presidencial de Kamala Harris

El actor George Clooney, quien a través de la publicación de un artículo de opinión precipitó la debacle de las aspiraciones políticas de Joe Biden, volvió a salir a escena ahora para respaldar a Kamala Harris con el objetivo de que se convierta en candidata presidencial.

El 10 de julio, el célebre galán de Hollywood le pidió al presidente recapacitar y en beneficio de la nación dejar que otro político en mejores condiciones lo reemplazará.

“Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos no era el Joe Biden de 2010. Ni siquiera era el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que todos presenciamos en el debate”, señalaba parte de su artículo publicado en el diario The New York Times, el cual fue considerado como una señal alarmante para los demócratas, pues días antes el propio actor había fungido como anfitrión de un evento de recaudación de fondos.

De esta manera, 11 días después, Biden no soportó la presión de tener encima a sus propios compañeros de partido exigiéndole dar a un paso al costado en la carrera por la Casa Blanca y optó por cederle el camino a su vicepresidenta para tratar recomponer una campaña que ahora tiene $300,000,000 de dólares recabados, pero todavía atrás de Donald Trump.

Kamala Harris se perfila a convertirse en la nueva adversaria que tendrá que lidiar de manera directa con Donald Trump. (Crédito: Patrick Semansky / AP)

Sin embargo, la plana mayor del Partido Demócrata y algunos donantes importantes parecen respaldar a la californiana de 59 años en una misión cuyo objetivo es convertirla en la primera mujer en gobernar a Estados Unidos.

Al respecto, George Clooney emitió una declaración a la cadena de noticias CNN, donde primero le agradeció a Joe Biden haberse hecho a un lado de las elecciones y acto seguido manifestó su respaldo hacia Kamala Harris.

“El presidente Biden ha demostrado lo que es el verdadero liderazgo. Está salvando la democracia una vez más. Todos estamos muy emocionados de hacer lo posible para apoyar a la vicepresidenta Harris en su histórica misión”, expresó.

Por el momento, la demócrata afroamericana ya ha conseguido el respaldo de suficientes delegados para asegurar la nominación como candidata, pero debe cumplir con todos los requisitos establecidos para entrar como relevo en el proceso electoral y ello conlleva enfrentarse a otros aspirantes de su partido.

