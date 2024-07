JD Vance les recrimina a los demócratas sostener a un presidente “incapaz”

Una semana después de que fuera anunciado como compañero de fórmula del expresidente Donald Trump y durante su primer mitin en solitario, James David Vance arremetió en contra de los demócratas por la manera sobre cómo, a su juicio, están manoseando su proceso interno para definir a un nuevo candidato presidencial sin respetar la voluntad de los ciudadanos que eligieron a Joe Bideny al suplirlo en la boleta.

“Si quieres postularte a la presidencia, tienes que defender tus argumentos ante los votantes. Los defiendes ante los votantes.

(Trump) se enfrentó a una buena competencia y logró exponer su caso ante los votantes”.

Los demócratas de élite se metieron en una sala llena de humo y decidieron arrojar a Joe Biden por la borda“, señaló el exmarine de 39 años quien ahora aspira a convertirse en vicepresidente.

El compañero de fórmula de Donald Trump señala que sus rivales políticos no respetan el voto de los miembros de su partido (Crédito: Julia Nikhinson / AP)

Vance también cuestionó a sus rivales políticos por el hecho de sostener la mayor parte del mandato de Joe Biden aunque su capacidad ya lo respaldara para seguir trabajando.

“Esto no está bien, damas y caballeros. No pueden tener en el poder durante tres años y medio a un tipo que claramente no tenía la capacidad mental para hacer el trabajo.

Kamala Harris mintió al respecto. Mis colegas demócratas del Senado mintieron al respecto. Los medios de comunicación mintieron al respecto.

Ahora la historia recordará a Joe Biden no sólo como un desertor, que lo es, sino como uno de los peores presidentes de los Estados Unidos de América, pero mis amigos, Kamala Harris es un millón de veces peor y todo el mundo lo sabe”, indicó.

Y como parte de la agenda que pretende impulsar en caso de ganar las elecciones, el senador, empresario y además escritor de best Sellers, reveló la manera en cómo darán el primer paso para resolver el problema migratorio.

“Vamos a cerrar esa frontera, vamos a poner a los ciudadanos estadounidenses en primer lugar, porque eso es lo que los ciudadanos estadounidenses nos van a elegir para hacer. Es sentido común”, anticipó en su ciudad natal de Middletown, Ohio.

Cuando restan menos de 100 días para celebrar las elecciones, JD Vance afirmó que detrás de la selección de la vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial está la mano de “multimillonarios, así como Barack Obama y Nancy Pelosi”.

Sigue leyendo:

• “Un chico de clase trabajadora”: la historia personal con la que J.D. Vance se presentó en su primer discurso como candidato a vicepresidente de Trump

• Quién es JD Vance, el escritor e inversionista que era crítico de Trump y al que ahora elige como vicepresidente

• ¿Tendría realmente Kamala Harris más posibilidades de ganarle a Donald Trump que Joe Biden?