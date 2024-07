¿Cuál es el estado de salud de Sabine Moussier en LCDLFM2?

Desde su primer día en ‘La Casa de los Famosos México 2’, Sabine Moussier aseguró sentirse mal de salud y esta situación la llevó a revelarle a Shanik Berman que padece una enfermedad autoinmune.

Ante su estado, la periodista le comentó que podría ser falta de “zinc o magnesio”, ya que ella vio esos síntomas en la serie ‘Doctor House’, pero la actriz no contuvo las lágrimas y le reveló la verdad.

“Tengo una enfermedad autoinmune en la vida normal, pero me sube y me baja y yo creo que esto como que me fue llevando a lo otro, a destaparla porque yo entré muy bien”, dijo.

La villana de novelas, no reveló el nombre de su enfermedad, pero sí expresó que ella entró muy bien al reality show y siente que el estar adentro de la casa, la ha llevado a “destapar” los síntomas.

Karime le brindó apoyo a Sabine Moussier

Karime Pindter le brindó su apoyo a la actriz y manifestó que está segura que pronto se recuperara.

“Te tienes que recuperar y que estemos bien, mentalízate, claro que estás bien”, explicó. Además de eso, Shanik Berman también le ha mostrado su solidaridad y se preocupa por su estado.

En los últimos minutos de la transmisión 24 horas, no se ha mostrado a Moussier y esto ha generado preocupación entre los fans, ya que temen que la actriz abandone la competencia.

En la cuenta, especialista en realities show, ‘La Comadrita’, escribieron: “¿Será que hoy anuncian que Sabine abandona? 😱 #LCDLFMx ojalá que no. Ella puede dar mucho”.

Será que hoy anuncian que Sabine abandona? 😱 #LCDLFMx ojalá que no. Ella puede dar mucho. — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 24, 2024

Sobre este cuestionamiento, en la publicación los usuarios se lamentaron y manifestaron que “ojalá permanezca en el show”, “No me gustaría que saliera… puede dar mucho”.

Se leen otros comentarios como los siguientes:

“No quiero 😭😭, tan bien que lo hizo el primer día”

“Si su salud lo requiere, pues está bien, pero concuerdo ella puede dar mucho en secretos de villanas, fue de las que mejor contenido dio”

La estrella de novelas es la líder en la semana, después de que Karime Pindter hiciera la prueba por ella debido a sus complicaciones de salud.

Seguir leyendo: