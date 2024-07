Irina Baeva contesta indirecta de Gabriel Soto sobre infidelidad

La polémica por el rompimiento entre Gabriel Soto e Irina Baeva no da tregua y cada vez son más los detalles que se revelan sobre lo vivido antes de la culminación de dicho romance. Y si bien los rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de la actriz rusa no tardaron en surgir, la famosa finalmente decidió pronunciarse al respecto de forma contundente.

Las especulaciones sobre una posible falta dentro de la relación surgieron luego de que el mexicano confesó que el romance sufrió una fractura que intentaron resolver mediante terapia de pareja.

Al ser cuestionado si esta “fractura” estaría relacionada con una traición por parte de Baeva, Gabriel Soto comentó que no podía hablar por las acciones de otras personas, causando revuelo inmediato en redes sociales.

No pasó mucho tiempo antes de que la propia Irina Baeva saliera a poner un alto a dichas suposiciones con un contundente mensaje: “Jamás, en ninguna de mis relaciones que he tenido, yo le he sido infiel a nadie”, expresó durante su entrevista exclusiva con la revista “HOLA!”.

Bajo esta misma tesitura, la actriz de melodramas como “Vino el amor”, “Me declaro culpable” y “Amor dividido” recalcó que su lealtad hacia sus parejas es incuestionable y que nunca consideraría “mirar” a otra persona mientras está en una relación, mucho menos cuando esta tenía como destino el matrimonio.

“No hay para mí otra persona en el momento en el que yo estoy con alguien (…) La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal“, añadió durante su relato.

Es así como Irina Baeva pone un alto y decide dar vuelta a la página que la deja como villana de una historia que llegó a su fin el pasado 17 de julio, mediante un comunicado en el que no se brindaron muchos detalles con respecto al motivo.

“Han sido años de aprendizaje y experiencias. Esta decisión la hemos tomado después de meses de reflexión, con sabiduría y madurez”, se lee en la historia de Instagram que el histrión compartió desde su perfil oficial.