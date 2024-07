Maravilla Martínez feliz por regreso de Chávez Jr. y responde a críticos

Sergio ‘Maravilla’ Martínez, excampeón mundial de dos divisiones, expresó que está feliz por el regreso triunfal de Julio César Chávez Jr. al cuadrilátero y le respondió a los críticos del peleador mexicano.

En su canal de Youtube, Maravilla Martínez indicó que da igual la forma en la que Chávez Jr. se haya visto en el ring, ya que lo importante es “que volvió del infierno” y ahora todos deberían acompañarlo en este proceso de recuperación.

“Ha regresado Julio César Chávez Jr. al boxeo, y brindo por eso. Brindo por Chávez Jr., porque eso me llena de felicidad. Siento una felicidad realmente inmensa por él, le tengo un cariño enorme, un respeto enorme, también por su persona, y como deportista. Me parece realmente fantástico lo que hizo Chávez Jr. (…) Lo importante es que Julio César Chávez Jr. volvió del infierno”, dijo.

Julio César Chávez Jr. derrotó a Uriah Hall en su regreso a la acción. Crédito: Esther Lin/MVP | Cortesía

“Esto lo digo para los críticos, para los que dicen que no tenía que haber vuelto, que se tiene que retirar. Imagínense lo que pasaría si a Junior le quitamos el boxeo, ¿qué dirección puede tomar la vida de él? Es el boxeo lo que lo enderezó. Ahora, acaba de salir del infierno. Honesta y francamente, no puedo ni imaginarme por lo que pudo haber atravesado él hasta llegar el momento de subirse al ring y enfrentar a Hall. No sé lo que habrá atravesado, pero estar en sus zapatos sería extraordinariamente difícil. Acaba de salir de donde millones y millones de personas no salen. Y lo hizo, gracias a qué, gracias a que el boxeo puso un objetivo en su horizonte”, agregó.

Julio César Chávez Jr. volvió a la acción y derrotó a Uriah Hall, expeleador de UFC, por decisión unánime en la cartelera donde Jake Paul noqueó a Mike Perry en la atracción principal. El peleador azteca, que estuvo casi 3 años de inactividad por sus problemas con las adicciones, tuvo una actuación deslucida y muchos fanáticos lo han criticado.

El excampeón reconoció después del enfrentamiento que peleó a un 60 o 70 por ciento de su capacidad y que, a pesar de que no dio el espectáculo que el público quería, se sintió muy bien. Tras la pelea, el mexicano retó a Paul y, como ambos andan buscando un cinturón, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) abrió la posibilidad de que peleen por un título.

Julio César Chávez Jr. venció por decisión unánime a Uriah Hall en su pelea de regreso. Crédito: Esther Lin/MVP | Cortesía

Además, el hijo del César del Boxeo también quiere conseguir una oportunidad por el título de peso crucero de la AMB en manos de Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez después de tener otra pelea previa o, en su defecto, pelear con Jake Paul.

Chávez Jr. busca retomar su carrera tras sufrir una recaída y ser arrestado a principios de 2024 por posesión de armas de fuego ilegales. Cinco meses después, el juez aceptó la moción de desvío por salud mental que fue solicitada por sus abogados y le fueron retirados todos los cargos. El peleador mexicano se encuentra en un programa de rehabilitación en Los Ángeles y ha estado totalmente sobrio desde entonces.

Julio César Chávez Jr., de 38 años, volvió al cuadrilátero tras 31 meses sin ver acción y venció a Uriah Hall por decisión unánime. El hijo del Gran Campeón Mexicano tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 6 derrotas y un empate.

