Nacho dice adiós al Real Madrid entre lágrimas

Un momento bastante complicado el que tuvo que vivir Nacho en lo que fue su acto de despedida como jugador del Real Madrid, cuando le tocaba ponerse delante del micrófono para decir adiós; “No sé si llorar ahora, entre medias…”. El jugador amenazaba con que podía llegar a llorar, pero ya lo había hecho mientras miraba el vídeo homenaje que el club de la Casa Blanca le había preparado, uno imposible de no derramar algunas lágrimas para cualquier futbolista.

La historia de un niño que llegó al Real Madrid con tan solo 10 años de edad y se marcha 24 después como capitán y luego de levantar la Champions League número 15. “Es un día difícil, diferente, pero emotivo”, suspiraba Nacho en sus declaraciones.

“Me habéis dado más de lo que yo os he podido devolver. Me habéis enseñado a vivir la vida con determinación. He defendido este escudo dentro y fuera del campo cada segundo de mi vida”, afirmaba Nacho en su declaración de amor al club que le dio todo en su vida, el Real Madrid: “Este club lo es todo para mí y para toda mi familia. Llevo 24 años seguidos haciendo el mismo trayecto. De mi casa a mi otra casa… Porque aquí está mi familia. No sabéis el viaje que es entrar en el primer vestuario y terminar levantando la Decimoquinta. Me voy de la mejor manera, siendo capitán”.

El discurso de despedida de Nacho Fernández a su Real Madrid



Palabras para sus compañeros y la familia

Nacho emocionó a todos en su adiós con sus agradecimientos a personajes que fueron bastante importantes en su carrera y estancia en el equipo merengue. Ahí estaban el director técnico Carlo Ancelotti, sus compañeros Lucas, Brahim, Cebalos, Lunin, Vallejo y Fran García; Raúl, Arbeloa y Solari; y por supuesto el presidente Florentino Pérez. “Gracias Real Madrid por hacer de mí un hombre con valores perfectos. Gracias Ancelotti, por creer en mí. Gracias compañeros, sois los mejores. Gracias a todos. Pensar en vosotros solo me produce felicidad… Gracias a todos los trabajadores del club, porque me habéis hecho mejor jugador y persona…”.

Pero algo que no pudo evitar Nacho fue quebrarse por completo al momento de hablar de su familia. “Mamá, papá… todo esto es gracias a vosotros. Mucho sacrificio por mí y por mi hermano Álex. Y gracias a mi hermana Maite por tantos trayectos para que nosotros pudiéramos entrenar y jugar. Y gracias a mi mujer María, la mejor persona en el mundo, por no soltarme nunca la mano…”. Las palabras de Nacho complicaron el que no hubiese alguna persona en la sala con lágrimas en sus ojos, conmovidos por todo lo que expresaba el jugador.

Con todos sus títulos

Nacho se despidió del Real Madrid habiendo obtenido un total de 26 títulos, con los que se fotografió junto a su familia, Florentino y sus compañeros en el equipo blanco. Presidiendo todos ellos, las seis Copas de Europa con las que igualó el pasado 1 de junio a Paco Gento. El propio Florentino Pérez tuvo palabras de homenaje y reconocimiento para Nacho.

“Hoy es un día emocionante para los aficionados del Real Madrid por despedir a uno de sus mayores ejemplos. Querido Nacho, quiero decirte que estamos orgullosos de haber podido contar contigo. Llegaste en el 2001 y has ido creciendo en el Real Madrid. Pocos se podían imaginar que aquel niño iba a ser de los pocos jugadores en conseguir seis Champions League”.

Una nueva aventura en el fútbol árabe

Nacho no se retira del mundo del balón pie profesional, por el contrario, coloca rumbo hacia el fútbol de Arabia, convencido de que era el momento justo para decir adiós en su etapa con el Real Madrid, tras un año como primer capitán en el que lo ganó prácticamente todo, con LaLiga y la Champions como principales trofeos (también se ganó la Supercopa) y con la guinda de la Eurocopa con la selección española. Un cierre con broche de oro que le permite despedirse tranquilo y poner comienzo a una nueva aventura.

“A mis hijos les digo que no se preocupen, que el Real Madrid siempre va a ser nuestra casa”. Su hijo Nacho no podía dejar de llorar, como sus padres, los primeros que llevaron a entrenar al niño que se convirtió en leyenda.

