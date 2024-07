Rafael Márquez expone las razones por las que aceptó incorporarse al Tri

Rafael Márquez rompió el silencio y, ante la oleada de críticas de los aficionados en redes sociales que lo juzgaron por cambiar al Barcelona B por la selección de México, explicó las razones que lo motivaron a aceptar su cargo como auxiliar técnico de Javier Aguirre en el Tri, quien sustituirá a Jaime Lozano en el timón.

El también llamado “Káiser de Michoacán”, quien la temporada pasada alcanzó la final con el Barcelona B de la Primera Federación, dejó el proyecto europeo esta semana para incorporarse al cuerpo técnico del “Vasco”, algo que desató memes y críticas de parte de quienes consideran que cambió un proyecto sólido por uno incierto.

Luego de esto, el ex defensa central, publicó una carta titulada “Mi decisión” en la se dijo orgulloso de representar nuevamente a su país y explicó que no fue nada sencillo tomar la decisión.

“Han sido muchos días analizando la decisión sobre un nuevo reto. Me ha sido muy difícil tomar la decisión de dejar el Barcelona Atlétic y emprender un nuevo compromiso”, inició.

“Este nuevo reto lo afronto con la responsabilidad que se merece. Ha sido primero de todo mi orgullo por mi país ante un compromiso tan importante como es jugar un mundial en casa y el otro poder transmitir todos mis conocimientos, mis valores y mi pasión por el fútbol a todos los que formaremos parte de esta nueva etapa”, continuó.

Márquez también resaltó su compromiso con la selección mexicana y adelantó que pondrá toda su experiencia, filosofía y mentalidad a disposición del equipo.

“Una de las cosas más importantes en mi filosofía de vida es que para conseguir objetivos el trabajo duro es la piedra angular, por lo que daré lo mejor de mí para poder ayudar a mejorar cada área en la que me toque trabajar, siempre intentando contagiar mi mentalidad positiva y esperando que nos acompañen los buenos resultados”, acotó.

Finalmente, también se mostró agradecido con su exequipo, el que le dio la oportunidad de debutar como director técnico y al que perteneció durante siete años, en los que ganó 12 títulos.

“Agradezco la gran oportunidad que me brindó el FC Barcelona. Al presidente Joan Laporta, directivos, staff, jugadores y trabajadores del club, espero haber cumplido con los objetivos y expectativas marcadas. Como ya sucedió en mi etapa de jugador en el club, nuevamente espero que no sea un adiós si no un hasta pronto”, concluyó.

En los próximos días Rafael Márquez será presentado a los medios como parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre, cargo que, presuntamente ocupará hasta concluir el Mundial de 2026; posteriormente asumirá las riendas como director técnico del combinado tricolor con miras a la Copa del Mundo del 2030.

