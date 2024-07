Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 25 al 31 de julio

Aventura en concierto

El grupo de bachata, Aventura, con su líder Romeo Santos a la cabeza, traerá al Honda Center (2695 E. Katella Ave., Anaheim) su tour Cerrando Ciclos. La banda dominicanoamericana anunció que esta será su última gira como grupo. Mañana viernes 8 pm. Boletos desde $117. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

Eslabón Armado en el Kia Forum

El grupo mexicoamericano de música sierreño sinaloense, Eslabón Armado, está de gira por trece ciudades del país; llegará al Kia Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood) con sus miembros, Pedro Tovar (voz principal), Brian Tovar (bajo), Damián Pacheco (guitarra de doce cuerdas) y Ulises González (guitarra acústica), para repasar sus más grandes éxitos. Mañana viernes 8 pm. Boletos desde $67. Informes thekiaforum.com.

Foto: Cortesía

Bandas mexicanas en Riverside

Banda Machos, Banda Maguey y Banda Potrero, tres de las agrupaciones que interpretan música de quebradita más populares en México y Estados Unidos, tocarán juntas en el Riverside Municipal Auditorium (3485 Mission Inn Ave., Riverside) en el concierto Viva la Quebradita. Mañana viernes 7 pm. Boletos desde $76. Informes livenation.com.

Foto: Archivo Crédito: Impremedia

Noche de osos perezosos

La Brea Tar Pits and Museum (5801 Wilshire Blvd., Los Angeles) llevará a cabo la Sloths Summer Night, que celebrará el cautivante mundo de los osos perezosos de la era del hielo en este museo, al tiempo que se explorarán sus fósiles. Habrá música de DJ y bebidas y comida a la venta. Los asistentes pueden llevar equipo de picnic al jardín del museo. Mañana viernes 5 a 8 pm. Entrada gratuita. Informes tarpits.org.

Foto: Cortesía

Proyección de La Bamba

La cinta La Bamba (1987) relata la vida de Ritchie Valens, el cantante que llegó a lo más alto de la fama hasta que una dramático accidente truncó su carrera. Se proyectará en el Hollywood Forever Cemetery (6000 Santa Monica Blvd., Los Angeles), donde habrá comida y bebidas a la venta. Sábado 27 de julio 7:15 pm. Boletos $22. Informes hollywoodforever.com.

Exhibición de Yves Saint Laurent

El Orange County Museum of Art (3333 Avenue of the Arts, Costa Mesa) está exhibiendo Yves Saint Laurent: Line and Expression, una muestra de este diseñador que ya recorrió el Musée Yves Saint Laurent Marrakech y el Musée Yves Saint Laurent Paris. Es la primera vez que se presenta en el sur de California. Termina el 27 de octubre. Entrada gratuita con reservación. Informes ocma.art.

Foto: Cortesía del Orange County Museum of Art

Concierto y filme de Barbie

Barbie The Movie: In Concert celebra el primer aniversario del estreno de este filme que rompió récords de asistencia en las salas. Se proyectará en el Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles) con la Barbie Land Sinfonietta en vivo, una orquesta integrada por mujeres, la mayoría mujeres de color. Sábado 27 de julio 8 pm. Boletos desde $31. Informes hollywoodbowl.com.

Foto: Jaap Buitendijk Crédito: Jaap Buitendijk | Warner Bros.

Show de los Meridian Brothers

La banda de Colombia, Meridian Brothers, visitará la ciudad para presentar en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles) su más reciente álbum, “Mi Latinoamérica sufre”, una combinación de rock psicodélico, música folclórica y sonidos experimentales. Domingo 28 de julio 7:30 pm. Boletos desde $35. Informes theford.com.

Foto: Perla Hernández Crédito: Cortesía

Muestra de cine español

Outsider Pictures presentará una muestra única de películas latinas y españolas que tendrá lugar en el Laemmle Monica Film Center (1332 2nd St., Santa Monica). Los filmes son Cinco Lobitos, Tenéis que venir a verla, Sica, El Castigo y Creatura, y ganaron premios y fueron presentados en festivales de Cannes, San Sebastián, Berlín y Karlovy Vary. Del mañana viernes al jueves 1 de agosto; en varios horarios. Boletos $40 por las cinco cintas. Informes laemmle.com.

Foto: Outsider Pictures

Concierto en el Museo Hammer

El museo Hammer (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta en su serie Hammer Summer Concert a la banda ganadora del Tiny Desk Concert de la estación NPR, The Philharmonik. Amenizará la DJ Monalisa. Hoy jueves 7:30 a 10:30 pm. Entrada gratuita con reservación. Informes hammer.ucla.edu.