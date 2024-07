Chiquis Rivera habló sobre los comentarios de su abuela Rosa

Chiquis Rivera se sintió muy bien en su primer fin de semana como crítica en el programa de televisión “La Academia”, pero por fin dio su opinión acerca del comentario que hizo sobre ella y sus hermanos su abuela, doña Rosa Saavedra, al señalar -durante la develación de la estrella de Jenni Rivera en el Paseo de la fama de Hollywood- que ellos no eran Rivera.

Entrevistada en el aeropuerto, la cantante habló sobre lo que dijo Rosa: “No he hablado con ella, pero espero que esté bien. La veo muy bien. Vi en las redes sociales que (en el evento) lloró mucho. Bueno, ¿pues no mi mamá es Rivera? Y nosotros pues somos, porque pues ¡mi mamá es Rivera! Así, pero pues cada quien tiene su opinión”.

Chiquis se encuentra feliz por su boda con el fotógrafo Emilio Sánchez. Ella comentó que ambos decidieron no “venderla” a una revista y que no querían una fiesta con muchas personas. “Yo quería algo así, íntimo. Ya estaba en el aeropuerto y ¡que se me olvida el anillo! Y le dije a mi hermana: ‘Por favor, ve a la casa, agarra el anillo de Emilio, porque si no, ¿cómo le vamos a hacer?'”

La artista dijo que pasó por momentos muy tristes tras el aborto espontáneo que sufrió, pero ahora tiene muchos planes, tanto personales como profesionales. Sobre una luna de miel con Emilio, comentó: “Ahorita estamos trabajando, así que decidimos que va a ser hasta fines de este año”.

Chiquis dijo que le impresionó enterarse de que la estrella de Jenni fue vandalizada, pero se alegra de que la hayan restaurado al día siguiente. Por último, comentó que durante su boda sintió la presencia de su mamá: “Sí la sentí conmigo. En mi ramo yo tenía una foto de ella. Una canción con la que yo caminé hacia el altar era una que a ella le gustaba mucho. Una canción que me dedicó Emilio. Yo lloré”.

