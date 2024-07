Cientos de mexicanos huyen a Guatemala tras la aparición de un nuevo cártel en Chiapas

La irrupción del narco en el estado mexicano de Chiapas ha causado un sinfín de tragedias para los habitantes de la región, quienes han sufrido violencia, desapariciones, enfrentamientos y ahora un éxodo a Guatemala, pues un nuevo cártel surgió en la entidad.

Más de 300 habitantes de Chiapas han huido a Guatemala buscando escapar de las garras del crimen organizado, algo nunca antes visto, pues generalmente las personas de Centroamérica buscan cruzar por ese estado en busca de llegar a EE.UU., pero el narco ha cambiado el curso de todas las cosas.

De acuerdo con el sitio La Silla Rota, familias enteras, con niños y ancianos incluidos, buscan refugio en Cuilco, departamento de Huehuetenango, y otras localidades de Guatemala. El gobierno guatemalteco reconoció que no se da abasto para atender a los refugiados.

Autoridades de Guatemala confirman el éxodo de chiapanecos debido a la violencia en la Sierra. Más de 300 personas buscan refugio en Huehuetenango. #Chiapas #Guatemala #Éxodo pic.twitter.com/VdxPRDNhf9 — Alerta Chiapas (@AlertaChiapas) July 25, 2024

¿A qué se debe el éxodo de chiapanecos?

Un cártel irrumpió en el poblado San José del municipio de Amatenango de la Frontera, y desalojó a todos sus habitantes que tuvieron que huir con lo poco que tenían encima, dejaron atrás a sus animales, pertenencias y la vida que conocían. Esto ocurrió el martes 23 de julio, según informó el diario El Financiero.

Como ocurre con los desplazamientos forzados, las personas que lo sufren solo buscan salvar sus vidas y las de sus seres amados, lo que les resultó más factible fue irse al país vecino, pues el narco controla gran parte de México.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo que su gobierno está coordinando con los gobiernos locales de Huehuetenango y la municipalidad de Cuilco para ayudar a los mexicanos. En un informe del gobierno guatemalteco se dijo que los refugiados abandonaron sus hogares debido a la falta de alimentos y los enfrentamientos entre cárteles.

🔴 #Entérate | Familias de #Chiapas huyen a #Guatemala 🇬🇹 ante la viølëncïa en la Sierra Madre.



Ante los constantes enfrentamientøs en esa zona decenas de familias han tomado sus pertenencias y buscar refugio en el refugio en el municipio de Cuilco, Huehuetenango. pic.twitter.com/0TBphAKHFk — Canal 13 Chiapas (@canal13Chiapas) July 24, 2024

Ataque con drones

Luego de la irrupción del grupo criminal, se registró un ataque con drones en el mismo lugar, provocando que los habitantes que no huyeron buscarán refugiarse.

Pero antes de estos hechos, el domingo 21 de julio se difundió un video en redes sociales, en el que sujetos armados anunciaban la llegada del autodenominado Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG) al municipio de Nueva Morelia.

Vestidos de negro y con formación militar, alrededor de 30 hombres anunciaron la llegada y enviaron un mensaje al Cártel de Sinaloa.

“Ya estamos en Nueva Morelia, no que no se podía correlones sinaloas […] vamos pa’ delante y no nos pensamos detener, vamos con todo”.

