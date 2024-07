Hansi Flick finalmente fue presentado por el Barcelona

Hansi Flick finalmente fue presentado en rueda de prensa como el nuevo director técnico del Fútbol Club Barcelona para afrontar la temporada 24-25 del fútbol español y competiciones europeas, luego de que Xavi Hernández fuese cesanteado del equipo por parte del presidente de dicha entidad, Joan Laporta.

El entrenador alemán llega con la clara misión de poder colocar una vez más al club catalán en rumbo a ser uno de los mejores y más temidos clubes del Viejo Continente, como lo fue en su momento, y de poder competir al más alto nivel.

Estas fueron varias de las declaraciones más importantes de Hansi Flick a los medios de comunicación:

Motivación, alegría y ganas de hacerlo muy bien

“Quiero decir que estoy muy contento. Desde el primer minuto, antes de firmar i contrato, cenamos y el presidente me dio una carta traducida al alemán en la que había algo escrito que me hizo sentir desde el primer momento que es un club increíble, muy grande, y todo el mundo ayuda y tiene ese respeto. Estoy muy contento de las primeras semanas. Tenemos muchos jugadores de La Masia, estoy muy agradecido por el trabajo hecho en La Masia con estos jugadores”.

“Está muy bien, lo pasamos muy bien y lo primero que he visto ha sido la calidad y la intensidad. Trabajamos muy duro en los entrenamientos, tenemos jugadores jóvenes maravillosos que quieren dar el 100%. Y puedo sentirlo de la directiva, del personal, de los entrenadores… el equipo técnico es nuevo y el club ha hecho grandes esfuerzos para traerlos. Hay que crear esta atmósfera para los jugadores, para poder desarrollarlos y llevarlos a una fase superior en su carrera. Y en eso me voy a centrar”.

Un giro completo en este nuevo Barcelona

Flick tiene bien claro el material con el que cuenta en la entidad azulgrana y es por ello que desea explotar al máximo la capacidad y potencia de toda la plantilla para poder llegar lo más lejos posible en cada una de las competiciones en las que participen:

💬 Hansi Flick: "No importa si es un 4-3-3 o 4-2-3-1… nos adaptaremos. Lo que queremos es jugar un fútbol de ataque y que la gente disfrute" pic.twitter.com/qs7o1gRHcc — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 25, 2024

“No estoy lejos de la idea que ha jugado el Barça antes, cuando consiguió éxitos con Cruyff o Pep. Mi idea es tener un equipo en el campo activo, que quieran demostrar lo que pueden hacer con balón y sin. Que puedan decidir lo que quieren hacer, es importante la iniciativa. Da igual si jugamos 4-3-3 o 4-2-3-1, lo que quiero es que juguemos un juego bonito, técnico, bueno, y que todos los que vean el partido vean que el equipo lo da todo”.

No es solamente competir sino ganar

Para el técnico alemán es claro que el Barcelona de esta nueva campaña no solamente debe competir, sino también aspirar a ganar campeonatos, algo que ha sido esquivo para el club culén en los últimos años, por lo que quiere cambiar esa imagen lo más pronto posible:

“LaLiga es una competición importante y está bien trabajar duro en el objetivo, pero en este club siempre hay que pelear por todos los títulos y para ello estamos aquí. Todos amamos al club y trabajaremos mucho, pero en unas semanas podré contestar con más detalles”.

“Evidentemente, ganar títulos es para lo que estamos aquí con mi equipo. Cuando eres jugador o entrenador tienes opción de ganar títulos y es nuestro objetivo, es lo que nos gusta hacer”.

DIRECTO



Fotografía de familia protagonizada por el President Joan Laporta, el entrenador del Barça, Hansi Flick, el director deportivo, Deco, y el vicepresidente del Barça, Rafael Yuste



[📸: @GerardFrancoph]



🔗 https://t.co/OGW0AKAWMl pic.twitter.com/2xNhOzONeW — Jijantes FC (@JijantesFC) July 25, 2024

¿Presión para Flick en su estreno?

Con su llegada y el trabajo previo realizado con el Bayern Múnich, especialmente por el estilo que mostraba aquel equipo bávaro, la afición del Barcelona se ilusiona bastante, por lo que la presión y las expectativas pueden estar en lo más alto.

“¿Presión? Es mi trabajo, soy el entrenador del Barça y sé lo que se cuece. Los resultados son importantes, pero al final tienes que jugar bien, darlo todo en el campo y preparar bien los partidos, y los jugadores deben demostrarlo en el campo. Los entrenamientos es muy importante dar el 100% porque así podrás hacerlo en el partido. Si te entrenas al 60% no puedes jugar al 100%. No hay presión, lo aguantaré muy bien y tengo a mi familia que me ayuda”.

El Barcelona está a pocos días de comenzar una gira por los Estados Unidos donde tendrá varios partidos amistosos y será la oportunidad de oro para Hansi Flick de probar un nuevo sistema de juego para el equipo azulgrana, quien aspira a ganarlo todo en esta temporada 24/25.

🔊 Hansi Flick, sobre su idea de juego



"La idea no está muy lejana a la del Barça que ha ganado tantos títulos con Guardiola o Cruyff. Quiero a un equipo activo con balón y sin balón" pic.twitter.com/fNFJzQR316 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 25, 2024

