“LCDLFM 2”: Briggitte confiesa que le gusta Sian, pero Gomita reacciona

Las nominaciones en “La Casa de Los Famosos México 2” han comenzado, pero también se vislumbra un romance, después de que Briggitte Bozo confesara que le gusta Sian Chong. Ella no está dispuesta a dar el primer paso, pero no descarta besarse con él si hay alguna declaración de amor.

Durante una plática nocturna antes de dormir, varios habitantes (entre ellos Agustín, Adrián, Potro, Gala, Mariana y Ricardo) hablaron al respecto e incluso animaban a la actriz para que pidiera permiso a La Jefa y que el cubano fuera ahí, pero Briggitte se negó; prefiere que él la conquiste. Ellos no vieron con malos ojos que se diera un romance, pero Gomita (quien no estuvo presente en esa reunión) sí, y lo comentó posteriormente, en privado y mientras nominaba.

La influencer fue muy clara al exponer sus razones para darle dos puntos a Bozo y uno a Sian Chong: “A mí no me gustan las incomodidades de que me dé ansiedad o esta situación de que está sintiendo ahorita Briggitte, con la plática que tuve ayer con ellos dos. Siento que se gustan y a mí las parejitas pues no me agradan tanto, y menos si los veo tan confundidos, como que sí, como que no”.

Briggitte terminó entre los cinco nominados de la primera semana, junto con Mario Bezares, Shanik Berman, Agustín Fernández y Paola Durante. Poco después ella rompió en llanto y se desahogó con Gala Montes al decirle: “Siento una vibra rara de dos o tres personas. Me cuesta no sentirme mal, pero no me gusta. Estoy en un reality, no quiero que la gente me vea así. Lo presentía, siento que son de mi cuarto, porque en los demás no, no siento esa energía”.

