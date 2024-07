Obama presuntamente no confía en que Kamala Harris pueda retener la presidencia

El silencio que ha mostrado Barack Obama desde que Joe Biden dio a conocer su decisión de hacerse a un lado de la contienda electoral respaldando a Kamala Harris para intentar reemplazarlo, presuntamente es señal de la desconfianza que le tiene a la californiana de 59 años.

Fuentes citadas por el diario The New York Post, bajo condición de anonimato, aseguran que Obama está molesto con Biden debido a que considera no debió decantarse para cederle la antorcha a quien desde el año pasado protagonizó accidentados episodios frente a los medios informativos donde quedó expuesta su incapacidad para abordar temas de dominio público, los cuales figuraban en su agenda de trabajo.

“Obama está muy molesto porque sabe que ella no puede ganar. Es simplemente incompetente: la zar fronteriza que nunca visitó la frontera y que dice que todos los inmigrantes deberían tener seguro médico. No puede sortear las minas terrestres que tiene por delante. Cuando eres candidato a la presidencia, hay cosas que puedes decir y cosas que no”, expresó la fuente consultada por el Post.

Antes de que se proyectara a Kamala Harris como posible candidata presidencial demócrata, incurrió en al menos tres desafortunados comentarios que la hicieron quedar en ridículo en actos públicos. (Crédito: John Raoux / AP)

Al parecer una razón de peso por la cual Obama nunca contempló a Kamala Harris en los planes demócratas de sacar a Joe Biden de la boleta electoral para nombrarle un sucesor, estaría relacionada con su deficiente desempeño para expresar públicamente sus ideas con claridad y sin enredarse.

“Esperen hasta el debate… Ella no puede debatir. Va a meter la pata sobre Israel, Palestina, Ucrania. Va a decir algo realmente estúpido.

Obama sabía que esto iba a pasar, Joe sabía que esto iba a pasar. Ahora ella tendrá que responder a preguntas reales”, subrayó la fuente citada ante la posibilidad de que se respete el debate presidencial previamente programado para llevarse a cabo 10 de septiembre y donde enfrentaría a Donal Trump

Sin embargo, el respaldo otorgado por Joe Biden a su todavía vicepresidenta de inmediato le cambio el panorama gris al Partido Demócrata, pues en menos de 48 horas, un grupo de donantes en favor de la afroamericana de 59 años abrió la chequera y, a través de aportaciones exprés, logró reunir $100,000,000 de dólares para apoyar a su potencial candidatura presidencial.

