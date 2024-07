¿Quiénes son los nominados de esta semana en LCDLFM2?

‘La Casa de los Famosos México 2’, ¡ya tiene sus nominados! La primera en entrar en el confesionario fue la influencer Araceli Ordaz, más conocida como ‘Gomita’, y le dio dos puntos a Brigitte Bozo y un punto al actor cubano, Sian Chiong.

La tabla de nominados quedó de esta manera:

Shanik Berman, nominada con ocho puntos

Agustín Fernández, nominado con seis puntos

Brigitte Bozo, nominada con siete puntos

Paola Durante, con ocho puntos

Mario Bazares, nominado con seis puntos

Paola Durante, quien fue la última participante en entrar a la casa, fue la segunda en nominar. Le dio dos puntos a Agustín Fernández y uno a Mariana Echeverria.

¡Estos argumentos dieron los famosos!

La mayoría de los puntos fueron destinados a la periodista Shanik Berman y a Paula Durante. Sobre Berman, aseguraron que sus comentarios suelen ser fuera de lugar y Potro expresó que hace preguntas muy personales.

Incluso, los dos tuvieron una pequeña discusión y Berman se disculpó, pero esto no fue suficiente para la estrella de reality.

En cuanto a Durante, todo parece indicar que no se ha adaptado bien a la casa. Sus compañeros sienten que no se conectan con ella y no han podido entablar conversaciones.

Sobre Brigitte Bozo, sus compañeros se enfocaron en su personalidad. Algunos sienten que es exagerada, mientras que Adrián Marcelo dio una polémica opinión: “Brigitte porque es extranjera y le está quitando un puesto de trabajo a un mexicano”.

El argentino, Agustín Fernández, tampoco ha logrado compaginar con sus compañeros. Arath de la Torre comentó que no entiende qué hace dentro del reality, a su vez desconoce a qué se dedica.

El último en la lista es Mario Bazares, de acuerdo al análisis de las panelistas, fue nominado por estrategia, por ser considerado uno de los habitantes más fuertes.

¿Cómo van las votaciones en ‘La Casa de los Famosos México 2’?

Minutos después de conocerse el nombre de los nominados, las encuestas demuestran que Shanik es la más popular entre los habitantes que están en peligro.

La consulta de Universo Reality ubica a Mario Bazares en el segundo lugar, a Paola Durante en el tercer puesto, a Brigitte en el cuarto y, de último, a Agustín Fernández.

Encuesta de Universo Reality. Crédito: Cortesía.

De permanecer así a lo largo de la semana, es probable que el primer eliminado sea Fernández.

Este jueves, 25 de julio, Sabine Moussier, líder de la semana, tendrá que defender la salvación.

