Virginia Vallejo, la amante de Pablo Escobar, se sincera 30 años después de la muerte del capo

Desde la muerte de Pablo Escobar, ocurrida el 2 de diciembre de 1993, se han lanzado una gran cantidad de libros, documentales, series y películas sobre el que fuera líder del Cártel de Medellín.

Todos estos trabajos cuentan la misma historia sobre uno de los narcotraficantes más sanguinarios que ha tenido Colombia, desde diferentes enfoques de personas cercanas al capo.

Pero hay una persona que vivió otro tipo de relación con Escobar, y se trata de Virginia Vallejo, quien fue una de las presentadoras más conocidas de Colombia y se convirtió en amante del líder criminal.

Vallejo escribió el libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar”. Además, sirvió de inspiración del director Fernando León de Aranoa, que estuvo a cargo de la película “Loving Pablo”, en la que Penélope Cruz interpretó a la periodista.

Sin embargo, recientemente concedió una entrevista al programa radial español “La Noche de Adolfo Arjona”, en donde brindó detalles de esa relación que hasta hoy muy pocos conocían.

“Me enamoró su extrema seguridad”

Según explicó la periodista, quien actualmente tiene asilo en Estados Unidos debido a los atentados que se realizaron en su contra por sus denuncias sobre la relación entre la política y el narcotráfico, conoció a Escobar durante una visita que realizó junto a un antiguo novio a la Hacienda Nápoles, propiedad del jefe del Cártel de Medellín.

“Yo me enamoré de él, porque él se enamoró primero de mí. Si no, yo no hubiera tenido una relación con un hombre de clase baja. Era bajito, gordito y feito, pero me enamoró su extrema seguridad. Además, me di cuenta que era un criminal”, señaló la entrevistada.

“Pablo quería ser el hombre más rico de Colombia. Si a los 30 años no tenía un millón de dólares, decía que se suicidaría con un tiro en la sien”, comentó al hacer referencia a las ambiciones de Escobar.

En uno de los episodios que vivió junto al capo, recordó que en 1984 Pablo estaba escondido porque había asesinado al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

“Él me lo confesó porque quería que yo escribiera su biografía… Estábamos en una casita escondidos en mitad del campo, y ambos pensamos que si fuéramos rodeados por el ejército o la policía secreta, estoy seguro que él también lo haría, nos mataríamos y así no sufriríamos torturados tras ser capturados”, dijo Vallejo.

Sobre la violencia con la que actuaba Escobar, detalló: “Tras el fallecimiento del ministro de Justicia yo lo dejo. Luego aparece para rogarme que lo vuelva a ver. Entonces, lo hago en plan secreto en esas casitas. Pablo consiguió en 1987 a un etarra para que le enseñara a hacer bombas, ahí lo deje. Él empezó a usar la dinamita para conseguir arrodillar el Estado y que eliminara la extradición”.

Por último, opinó sobre cómo la historia de Escobar ha sido traspasada a la cultura popular. “Casi todo lo han endiosado para convertirlo en leyenda y en propaganda para llenarse los bolsillos”, sentenció.

En julio de 2006, el Departamento de Justicia de Estados Unidos extrajo a la periodista de Colombia en un avión especial de la DEA con el fin de salvar su vida y asegurar su testimonio en varios casos de alto perfil.

