Adamari López revela cuál es el último “capricho” que se ha dado 

Adamari López se encuentra en una de las etapas más plenas de su vida y ya no da importancia a temas que no la hacen feliz, así lo dejó saber en una entrevista reciente. Y es que dentro de la charla reveló cómo logra encontrar un balance entre su labor en televisión y las redes sociales, así como los gustitos que se da de vez en cuando.

En una sincera charla con People en Español, la conductora de “Desiguales” se sinceró sobre la transformación que ha vivido durante los últimos años: “Hay más madurez, tanto emocional como mental, pero también físicamente. Ahora me fijo más en cómo voy cultivando mi mente, mi espíritu, más que solamente lo físico, que también lo cultivo y lo cuido“.

De acuerdo con la boricua, más allá de la fama y los reflectores, prefiere disfrutar del aquí y ahora: “Le doy mucha más importancia a las experiencias que he tenido y al aprendizaje que he tenido de esas experiencias para sacar cosas más bonitas dentro de mí que, pienso yo, se reflejan también en quizás lo que la gente ve físicamente“, continuó.

Seguir leyendo:

• Adamari López, llama “vergonzoso” lo ocurrido en el Hard Rock durante la final de la Copa América

• ¿Cómo es la relación de Adamari López y Toni Costa tras su separación?

• Así es el crucero en el que Adamari se pasea con Alaïa por Europa

Sin embargo, esto no quiere decir que de vez en cuando no sucumba a los deseos “materiales” que tiene, sobre todo cuando se trata de darse un “cariñito” como recompensa por su arduo trabajo.

“Yo siempre digo que los zapatos, que son muchos caprichos. Pero un capricho que me haya costado un poquito más que los zapatos… A mí me gusta todos los veranos darme un viaje y este verano no fue la excepción”, contó a la reconocida revista.

Al ser cuestionada sobre su éxito en televisión y en redes sociales, así como la plataforma en la que más genera económicamente, Adamari López confesó que se trata de un esfuerzo conjunto: “Creo que los dos tienen grandes posibilidades de rentabilidad, solo depende de cuánto tiempo le dediques a cada uno y cuán consistente puedas ser”, apuntó.