Newsom ordena remover a desamparados de propiedades de CA

La responsabilidad de aplicar la orden ejecutiva del gobernador Gavin Newsom para eliminación de campamentos “peligrosos” y remoción de personas desamparadas que se encuentran en propiedades estatales recaerá sobre las autoridades locales tuvo reacciones encontradas.

El gobernador Newsom emitió ayer la orden a las agencias y departamentos estatales para que aborden con “urgencia” los campamentos de personas sin hogar, mediante la adopción de “políticas humanas que respeten la seguridad y la dignidad humana”.

La directriz sigue a la decisión de la Corte Suprema en el caso de la ciudad rural de Grants Pass v. Johnson e insta a los gobiernos locales a utilizar fondos proporcionados por el estado para tomar medidas y adoptar políticas claras sobre los campamentos “peligrosos”.

El caso de Grants Pass, en Oregón apeló un fallo que anulaba ordenanzas locales que multaban a las personas con 295 dólares por dormir al aire libre, después de que las tiendas de campaña comenzaron a llenar los parques públicos de esa ciudad.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos, que tiene jurisdicción sobre nueve estados del Oeste, falló en 2018 que tales prohibiciones violan la Octava Enmienda de quienes se encuentran en áreas donde no hay suficientes camas en los refugios.

Posteriormente, el 28 de junio, la decisión de la Corte Suprema por votación de 6-3 revocó el fallo de un juez del Tribunal de Apelaciones de San Francisco, mediante la cual dictaminó que la prohibición de dormir al aire libre es cruel y un castigo inusual cuando no hay espacio de refugio disponible para las personas sin hogar.

El fallo del máximo Tribunal de Justicia en los Estados Unidos encontró la Octava Enmienda no se aplica a las prohibiciones de dormir al aire libre.

Mucho dinero invertido…

Si bien el gobernador Gavin Newsom carece de la autoridad para ordenar acciones, puede influir en las decisiones de gobiernos locales mediante la asignación de miles de millones en fondos estatales para iniciativas para personas sin hogar.

“El estado ha estado trabajando arduamente para abordar esta crisis en nuestras calles. Simplemente no hay más excusas. Es hora de que todos hagan su parte”, declaró Newsom.

El mandato incluye la “urgencia” en la toma de medidas necesarias y deliberadas “para notificar y apoyar a las personas que habitan un campamento antes de su remoción” de campamentos ubicados en propiedades del estado.

Newsom afirma en su orden ejecutiva que ha realizado gastos récord para abordar la crisis de vivienda, invirtiendo más de $24 mil millones en múltiples agencias y departamentos estatales, incluidos $4,850 millones en financiamiento flexible para jurisdicciones locales a fin de prevenir y reducir la falta de vivienda.

También, ha destinado $1,000 millones para proporcionar servicios y apoyo a las personas que viven en campamentos, y $3,300 millones para ampliar el número de viviendas a través del programa HomeKey.

El mandatario asegura que, en el año fiscal 2022-2023, esas inversiones ayudaron a sacar a más de 165,000 personas de la situación de calle y acceder a viviendas provisionales o permanentes.

No obstante, cada enero, el gobierno federal lleva a cabo un recuento “en un momento dado” (Point in Time/PIT, por sus siglas en inglés) de la población sin hogar del país en una sola noche; Este recuento es una de las pocas medidas de personas sin hogar protegidas y no protegidas.

La realidad del recuento PIT de 2023, que fue dado a conocer por el Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC)) estimó que hay más de 180,000 personas sin hogar en el “Estado Dorado”, un 6 % más que el recuento anterior.

“Penalizar a quienes no tienen dinero”

“Yo pienso que no está bien lo que dice el gobernador. En primer lugar ¿Cómo van a multar a las personas que no tienen dinero? ¿Cómo van a pagar una multa por vivir en las calles?”, cuestionó Mike López, fundador de una misión de ayuda a los desamparados.

“¿A dónde van a mandar a la gente que no tiene a dónde vivir? ¿Los van a mover una cuadra a otra cuadra?”, son las preguntas para las cuales Mike López no tiene respuestas ante la orden ejecutiva del gobernador Gavin Newsom para remover a personas desamparadas de propiedades estatales.

California enfrenta una crisis de personas sin hogar.

López, de 56 años, quien dirige junto con su esposa y sus dos hijos ECCHO Mission, una organización sin fines de lucro con base en la ciudad de Bell asegura que está comprometido para restaurar la dignidad de quienes viven en las calles de Los Ángeles. El no recibe ningún tipo de ayuda gubernamental para llevar comida, artículos de higiene y ropa nueva a los desamparados de Skid Row.

Además, cada martes por la tarde sirven 650 platillos de comida china a las personas sin una vivienda.

“Lo que esta gente necesita es rehabilitación de sus enfermedades mentales y todo lo demás se va a componer”, dijo Mike, “Yo estuve perdido por 24 años”.

Mike López quien puso el logotipo en su vagoneta “Ex Cholo Helping Other) (Expandillero ayudando a otros) contó a La Opinión que pasó 18 sus 56 años en cárceles de California.

“Ya tengo 15 años “limpio”, dijo.

Poniendo su ejemplo de superación y rehabilitación, criticó que la orden ejecutiva de Newsom vaya a tener un efecto criminalizador de los desamparados.

“Entre líneas yo puedo leer que el gobernador [Gavin Newsom] les dio permiso a las ciudades para decidir si van a aplicar o no el desmantelamiento de los campamentos de personas, que, contrario a lo que quieren, necesitan compasión y no castigo…quizás en Los Ángeles no los criminalicen, pero siento que eso sí lo veremos en Hollywood, Santa Mónica, Palos Verdes o Venice…Son hipócritas…todo es un negocio”.

“Con la ayuda de Dios…”

Una de esas personas sin hogar ni protección alguna es Daniel Moreno, de 40 años, un hombre que descansa, vive y duerme sobre el asiento de una camioneta que tiene instalado sobre la acera sur de la calle Myers, en la intersección con la calle Séptima.

“Aquí vivo…me robaron la identidad…a 25 millas viven otros siete Danieles Moreno…ellos me robaron mi teléfono y me dispararon”, expresó sin coherencia el hombre latino. Eran evidentes sus problemas mentales.

Daniel Moreno, de 40 años, un hombre que descansa, vive y duerme sobre el asiento de una camioneta que tiene instalado sobre la acera sur de la calle Myers, en la intersección con la calle Séptima, en Los Angeles.

En su “hogar” había un sinnúmero de desperdicios; las moscas volando entre la fetidez de la basura, y hasta una rata se cruzó por delante de ese hombre lleno de mugre, que vestía un calcetín rojo y uno negro, pero que no había probado ni un bocado de alimentos, a las 11:45 de la mañana.

La realidad de la crisis humana de los desamparados supera con creces a la burocracia política que, por décadas no ha sabido responder a las necesidades de seres humanos.

“Hay mucha gente que quiere ayudar a los pobres… Es un gran problema la gente sin vivienda”, manifestó Nereida Rivera, voluntaria y coordinadora de eventos especiales en la Misión Fred Jordan, donde algunos voluntarios repartían vasos con agua fría a los desamparados para mitigar los estragos del calor.

“Con la ayuda de Dios se va a resolver el problema”, confió la señorita Rivera.

Aplicación correcta de la orden

Pete Brown, director de comunicaciones en la oficina del concejal de Los Ángeles, Kevin de León piensa que la orden ejecutiva del gobernador Newsom, “si se implementa correctamente, nos da

la oportunidad de pasar a las personas de vivir en la calle a tener una vivienda segura”.

Con relación a la presunta criminalización de las personas que viven en el desamparo, Brown respondió que los municipios “deben trabajar juntos para proporcionar soluciones duraderas para todos los californianos, en lugar de pasar la responsabilidad de una jurisdicción a otra”.

El gobernador ordena que se retiren los campamentos de desamparados de las propiedades del estado.

Añadió que el concejal De León “espera con gusto trabajar de cerca con nuestros socios estatales para seguir avanzando en brindar vivienda y apoyo a las personas sin hogar”.

“Es crucial que esta orden haga más que solo sacar a las personas de las propiedades del estado para empujarlas a las calles de la ciudad”, manifestó Brown.

“Tenemos que asegurarnos de que haya un enfoque integral que incluya soluciones de vivienda y prevenir la reocupación de los campamentos despejados. Esta estrategia doble es esencial para manejar y reducir efectivamente la falta de vivienda en las comunidades de Los Ángeles”.

Mensaje de la alcaldesa Karen Bass

Aunque se encuentra de visita en Francia, a donde viajo para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, la alcaldesa Karen Bass informó que “Por primera vez en muchos años, la cantidad de personas sin hogar ha disminuido en Los Ángeles debido a un enfoque integral que apunta a la vivienda y a los servicios y no a la criminalización”.

“ Las estrategias que simplemente trasladan a la gente de un vecindario a otro o penalizan en lugar de dar vivienda, no funcionan”, dijo a La Opinión. “Agradecemos al gobernador por su constante colaboración con estrategias que “funcionan”.

En segundo lugar, Bass mencionó que, en los resultados clave del conteo de personas sin hogar de Los Ángeles y sus alrededores de 2024 se logró que:

La falta de vivienda en la ciudad de Los Ángeles ha disminuido por primera vez en seis años.

Hubo una caída notable del 10% en la cantidad de personas sin hogar en las calles, en la ciudad de Los Ángeles. Esta es la primera disminución de dos dígitos en los últimos nueve años.

También se registró disminución de los refugios improvisados, en un 38%, en la ciudad de Los Ángeles.

Y, por último, el número de personas que se mudaron a viviendas permanentes es récord total en la actualidad.