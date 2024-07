Sentencian a hombre de Georgia que mató a una mujer luego de conocerla en una app de citas

Un hombre de Georgia pasará el resto de su vida tras las rejas por matar brutalmente a una mujer que lo rechazó.

Antonio Wilson, de 43 años, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Fabiola Thomas, de 39 años, cometido en junio de 2019 .

De acuerdo con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Fulton, el asesino y su víctima solo habían salido por poco tiempo antes del crimen.

Durante el juicio, los fiscales demostraron que los dos se habían conocido por primera vez en una aplicación de citas, según un informe judicial consultado por WSB, afiliada de ABC con sede en Atlanta.

“La Sra. Thomas hizo todo lo que uno pensaría que debería hacer”, dijo la fiscal adjunta de distrito Abigail Potter a WSB-TV. “Les dijo a sus amigos a dónde iba. Solo se encontraba con él en lugares públicos”.

Sin embargo, Thomas no correspondió a los sentimientos de Wilson, mientras que él pareció enamorarse rápidamente, por lo que ella lo rechazó. “Eliminó a Antonio Wilson de su lista de amigos el día antes de morir”, dijo la fiscal adjunta principal Nalda Charles a WSB-TV.

A través de mensajes de texto, la mujer también dejó en claro que no deseaba nada más. “Quédate con tu anillo, no soy tu mujer, nunca lo fui, deja de reclamarme porque nunca te reclamé a ti”, escribió. Otro mensaje de texto de Thomas a Wilson dice, “Estás loco, no quiero nada de un hombre con el que apenas me comunico, joyas, dinero… no significan nada para mí si no sabes quién soy”.

Al día siguiente de recibir esos mensajes, el asesino se dirigió al domicilio de la víctima en Atlantic Newtown Apartments, en Roswell, Georgia, y entró. Después de estrangularla hasta la muerte, dejó el cuerpo de la mujer en su bañera.

“Fue tan atroz. No era necesario, no tenía por qué suceder. Estaba desarmada, indefensa y en su casa, todo porque dijo que no”, indicó Charles.

Wilson fue acusado de homicidio doloso y arrestado en octubre de 2019. Después de escuchar a los testigos que ubicaron al asesino en el apartamento y mirar las fotografías de la escena del crimen, los jurados del condado de Fulton tardaron solo 30 minutos en deliberar antes de declararlo culpable, según WSB-TV.

“Mi hermana fue atacada y asesinada en su casa”, dijo el hermano de la víctima, Myrto Charles. “Mi hermana disfrutaba y amaba la vida. Tenía sueños y metas que quería lograr, pero todo eso murió con ella, cuando estaba jadeando por su último aliento”.

