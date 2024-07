Para Juan Carlos Vera, Julián Quiñones no aportó nada a la selección de México

Bajo el conocimiento de causa que le otorga el haber sido una de las figuras que dejó un legado en el fútbol de México, el chileno Juan Carlos Vera, no se detuvo para criticar el bajo nivel del delantero Julián Quiñones en la pasada Copa América 2024, de quien dijo que solo fue a mandar centros, pero que nunca marcó la diferencia que debe tener un jugador naturalizado.

En declaraciones para el programa de radio Territorio Puma, Vera destacó que: ““Yo esperaba mucho de la Selección de México, ahora en Copa América donde hubo muy pocos goles, jugadores que yo pensé que iban a destacar, como este chico colombiano que ya es naturalizado Julián Quiñones, pero lo único que vi de él, fue que no se pasó nunca a nadie, siempre tiraba centros, y yo decía: ‘lo que hace él, lo puedo hacer yo con la edad que tengo (64 años), que es tirar centros y no pasar nunca al lateral’

EL GOL DE JULIÁN QUIÑONES A BRASIL.🇲🇽🔥 pic.twitter.com/TbFlWhaUGu — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) June 9, 2024

Vera no se detuvo ahí y señaló que: “Creo que la selección de México necesita mayor compromiso, mayor entrega y en este caso el colombiano Quiñones debería hacer diferencia y lo único que vi es que llegó a mandar centro, no hizo otra cosa, entonces me digo a mí mismo, para eso me pongo a jugar ahorita a mis 60 años y lo hago mejor”.

El exmediocampista de los Pumas que tuvo su cenit con los universitarios y en el fútbol de México a principios de la década de los 90, cuando se titularon campeones en la temporada 1990-91, con uno de los mejores planteles en la historia de los felinos junto a Jorge Campos, Claudio Suárez, Abraham Nava, Ricardo Ferretti, Alberto García Aspe y Luis García, también destacó que en el equipo nacional de México se extrañó el estilo atrevido que tenían los mexicanos.

“Ahora que yo veo a la Selección, no es un equipo que llegue a convencer a la afición, a tomarle un poquito de confianza. Eso era lo diferente que había antes, eran más atrevidos los jugadores mexicanos, y eso ahora no se ve, es un futbol muy plano para lo que es el futbolista mexicano” , dijo sin temor a equivocarse.

Vera puso el dedo en la llaga al señalar que se extraña esa gran camada de jugadores como Luis García, Jorge Campos, Claudio Suárez y Alberto García Aspe: “Se ha perdido ese cariño o ese trabajo para sacar grandes jugadores, porque si sigues viendo la cantidad de jugadores que México ha sacado en los últimos 20 años, ya no se quedan tan pegados esos nombres.

Juan Carlos Vera dejó un legado en el fútbol de México y por eso tiene la autoridad de criticar el mal momento que vive la selección de México y del pobre aporte de jugadores como el naturalizado Julián Quiñones Crédito: Sergio Mejía | Imago7

Sobre esos jugadores, añadió que: ¿Jugadores que están en la mente de la mente de la gente? Jorge Campos, Luis García, García Aspe. Se quedan esos nombres cuando se habla del fútbol de México, se habla de ese tipo de jugadores porque dejaron algo, pero ahora creo que es una época complicada y sin figuras”.

