Endrick se muestra “enamorado” del Real Madrid en su presentación

La más reciente estrella de la constelación del Real Madrid, Endrick, no pudo ocultar su emoción al ser presentado este sábado como nuevo jugador del cuadro merengue en una ceremonia que se llevó a cabo en un Santiago Bernabéu que contó con la presencia de unos 30,000 aficionados.

La joven estrella brasileña, de 18 años recién cumplidos, se mostró sorprendido por el gran recibimiento que recibió en este momento tan importante en su carrera donde él mismo confesó que está cumpliendo un sueño de cuando era pequeño al convertirse en jugador del conjunto blanco.

“Gracias a todos por venir al Santiago Bernabéu. No os voy a mentir, no esperaba todo esto, tanta gente aquí. Estoy muy contento porque desde niño siempre he sido fan del Real Madrid y hoy voy a jugar para el Real Madrid“, comentó Endrick durante la conferencia de prensa en su nueva casa.

El brasileño Endrick rompió en llanto durante su presentación como nuevo jugador del Real Madrid. Crédito: Mariscal | EFE

El corpulento delantero, que se formó en el Palmeiras brasileño, había llegado a un acuerdo con el equipo presidido por Florentino Pérez durante el año 2022 y se había estipulado que estaría incorporándose una vez cumpliera la mayoría de edad, algo que hizo el pasado domingo 21 de julio.

“Yo quería jugar para el Real Madrid. Era un sueño y hoy se ha hecho realidad. Se lo agradezco a todos”, agregó Endrick quien más temprano estampó su firma en un contrato que lo vincula con el Real Madrid por las próximas seis temporadas, un tiempo que el jugador espera pueda extenderse mucho más.

El delantero, que viene de disputar la Copa América 2024 con Brasil, siguió los pasos del astro portugués Cristiano Ronaldo durante su presentación así como también lo hizo más recientemente el francés Kylian Mbappé al entonar un canto especial en su primera presentación en el Santiago Bernabéu.

La nueva estrella del Real Madrid, el brasileño Endrick, posando con el presidente blanco, Florentino Pérez. Crédito: Mariscal | EFE

“Vamos juntos a cantar una canción. Tres, dos, uno: ¡Hala Madrid!”, soltó Endrick quien aseguró que espera poder sacar el máximo provecho y aprendizaje de esta experiencia que vivirá durante las próximas temporadas como jugador del cuadro madrileño.

“Ahora tengo que aprender, estar tranquilo, trabajar, ayudar a mis compañeros dentro y fuera de mi casa. Y si Dios quiere, atender siempre los consejos de jugadores como Vini, como Éder, como Modric, que son jugadores de los que voy a aprender mucho”, apuntó el joven talento brasileño.

De esta manera Endrick ya se convirtió oficialmente en jugador del Real Madrid, equipo con el que llevará el dorsal ’16’ y desde ya se espera que esté presente en la pretemporada que llevará a cabo a partir de este domingo el equipo por Estados Unidos donde disputarán una serie de tres encuentros amistosos.

El Real Madrid comenzará la defensa de su título en LaLiga española el próximo domingo 18 de agosto con una visita al Mallorca por la primera fecha del campeonato.

