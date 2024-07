Jorge Salinas defiende a su esposa de las críticas por su físico

A más de una década de haber contraído matrimonio, Jorge Salinas y Elizabeth Gutiérrez se mantienen como una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, y esto quedó comprobado una vez más luego de que el actor saliera en defensa de su esposa por ser el blanco de señalamientos por su peso.

En un encuentro reciente con varios medios de comunicación, el histrión que ha participado en historias como “Que bonito amor” y “Pasión y poder” se pronunció sobre los dimes y diretes que se generaron en torno a la apariencia física de Elizabeth durante una nueva campaña publicitaria.

Para Jorge Salinas, este tema ni siquiera debería considerarse relevante, sin embargo, aprovechó para enviar una reflexión al público: “Elizabeth está hermosa, linda, buenísima. A mí me encanta y sobre todo les voy a decir, a todas las mujeres y a todos los hombres también; somos alma, el cuerpo es simplemente una botarga que traemos”, dijo ante las cámaras.

Con la personalidad frontal que lo caracteriza, el famoso aseguró que para él las críticas no tienen ningún peso, por el contrario, lo hacen admirarla más por su entereza.

“Mi mujer es hermosa, es bella, me llena, me gusta, me atrae en todas las facetas que ha tenido en estos años que hemos pasado juntos. Yo no escuché ningún comentario, pero estoy plenamente agradecido con la vida por ponerme a una mujer tan bella como ella“, dijo para la prensa.

Es así como Jorge Salinas, quien actualmente se encuentra en vísperas de arrancar las grabaciones de su nuevo proyecto televisivo, el melodrama de TelevisaUnivision “El Ángel de Aurora”, demuestra que para él y su esposa es importante mantenerse al margen de los comentarios negativos.