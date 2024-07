Wendy ya no quiere a Agustín Fernández de ‘LCDLFM 2’ de regreso en casa

El desempeño en ‘La Casa de los Famosos México 2’ de Agustín Fernández, el mejor amigo de Nicola Porcella, ha dejado muchísimo que desear, a tal grado de que en la primera semana del reality estuvo en riesgo de ser eliminado, pero Gala Montes lo sacó de la tabla de nominados ante la molestia de muchos y el alivio de Wendy Guevara, con quien el influencer comparte casa en Ciudad de México.

Por medio de un video, publicado en la cuenta de Instagram del reality show, la ganadora de la primera temporada expresó su sentir ante la salvación de Agustín, pero no lo hizo porque apoye su aporte a la casa, sino porque considera que ella ya lo ha tolerado mucho afuera y requiere un descanso de él.

“Me voy a sincerar, he vivido todo el día con hate de la gente diciéndome que porque no apoyó a Agustín si vive conmigo. Obvio yo no lo quiero en la casa, él no lleva despensa, no lleva nada. Yo quiero que se quede aquí, pero la gente dice que no les está dando contenido divertido. Entonces yo qué hago”, compartió Wendy en una plática que tuvo con Mauricio Garza y Cecilia Galliano.

A continuación detalló que ahora ya no se le puede ir a gritar a los habitantes, tal y como sucedía en temporadas anteriores, pues ahora la barda de la casa es mucho más alta y ya no se alcanza a oír lo que les gritan desde el exterior.

“Llevo un bocinazo. Ya subieron la chin… barda, ya no se oye, ya lo intenté”, compartió Wendy, quien está muy a gusto sin la presencia de Agustín en su casa y espera así seguir todavía un buen tiempo.

“Mi amada @soywendyguevaraoficial no quiere a @agus.fernandezr en su casa, prefiere que se quede en #LaCasaDeLosFamososMX 🤣”, se lee en la descripción del video.

¿Cómo es la casa que comparten Wendy, Agustín y Nicola?

Por medio de un video, compartido por Poncho De Nigris, pudimos notar que su casa es sumamente grande y está distribuida a lo largo de dos pisos.

La residencia está conformada por vestíbulo, cocina, antecomedor comedor, sala de estar, sala principal, diversas recámaras, cuarto de lavado, garaje, entre otras habitaciones.

Al exterior cuenta con un pequeño jardín, el cual puede ser visto desde la cocina, el comedor y la sala.

Subastan en $3.24 millones mansión de Kevin Spacey en Baltimore

Tiktoker muestra por dentro la casa de ‘Betty, la Fea’ en Colombia

Nicole Richie vende su lujosa mansión en Beverly Hills

Lanzan a la venta emblemática casa de ‘The Sopranos’ en New Jersey