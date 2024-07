Adamari y Dra. Nancy discuten acaloradamente la boda de Ángela y Nodal

Adamari López y la Dra. Nancy Álvarez tuvieron mucho que decir sobre la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Durante un reciente segmento del popular programa de Univision “Despierta América“, las panelistas Adamari López y la Dra. Nancy Álvarez se lanzaron a comentar sobre la boda más mediática del momento: la unión de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

El debate se centró en si la boda había sido demasiado apresurada, con el provocador tema: “¿Casarse… a menos de un año de relación?”.

Adamari López opinó que el matrimonio entre la hija de Pepe Aguilar y el popular cantante mexicano fue algo planeado y premeditado por la joven pareja. “Ellos ya lo tenían todo pensado, no fue una decisión impulsiva”, afirmó la ex conductora de “Hoy Día“.

Por otro lado, la Dra. Nancy Álvarez expresó su preocupación sobre la rapidez con la que se dio el enlace. “Fue algo muy rápido, creo que les faltaba conocerse un poco más antes de dar el siguiente paso en su relación”, comentó la reconocida terapeuta.

La discusión entre Adamari y la Dra. Nancy

“Siento que ellos no se casaron en una boda express y siento que ellos ya sabían lo que querían hacer y se estuvieron preparando para eso”, dijo Adamari. “Ellos buscaron su vestido de novia, ahí estaba el papá de Ángela Aguilar, y estaban también muchísimos miembros de la familia como también la de Nodal, entonces una boda express o en secreto, ni siquiera los papás a mejor lo hubieran sabido. Secreto para nosotros que queremos saberlo todo, pero no para ellos”, agregó la presentadora.

La Dra. Nancy opinó que primero las parejas deben conocerse.

“Yo quisiera que en vez de estar hablando de las bodas express me dijeran qué pasó con esa pareja. ¿Hubo un divorcio express también?”, indagó la Dra. Nancy. “Porque es que se toma tiempo conocer a un ser humano”, comentó Álvarez, a lo cual Adamari le respondió: “Eso sí, es cierto, pero te pregunto a ti: Cuando te casaste con el doctor, ¿Te casaste en una boda express? Dime cuantos días después de haber salido con él se casaron”, exigió Adamari.

“Yo conozco al Dr. Álvaro Skupin por años”, respondió la Dra.

Adamari respondió: “cuando empezaste a salir con él. No me digas, no me des ese background”.

“Fue como en enero. Él me cayó atrás como en noviembre. En marzo nos casamos”, respondió Nancy, a lo cual dijo Adamari: “¡Una boda express! ¿De qué estás hablando Nancy?”

“Es que cuando hay amor no importa”, agregó Amara la Negra.

“A Ángela también a lo mejor le pasa lo mismo”, dijo Adamari, comparando el caso de la Dra. Álvarez con el de Aguilar.

“Cuando uno decide hacer una boda es porque realmente a lo mejor está consciente o —tampoco la voy a defender del todo– a lo mejor hay cierta presión de parte de los padres. Probablemente, el papá de Ángela Aguilar, Pepe, quería a lo mejor casar a su hija, bien después de todo lo que se había rumorado por ahí”, agregó Adamari.

¿Quién fue invitado a la boda?

Jomaris Goyso, es el único empleado de Univisión que asistió al exclusivo evento, que contó con una corta lista de invitados de familiares y amigos cercanos. En una entrevista con Despierta América, Goyso reveló que él y el cantante Marc Anthony fueron dos de los padrinos de la boda.

“No quiero contar mucho porque creo que son ellos quienes deben revelar sus cosas”, dijo inicialmente Goyso, aclarando que no contaría nada, que no supiera que se puede contar. Sin embargo, se le preguntó si fue padrino de la boda, a lo cual respondió: “Yo soy del lado de Ángela, Marc Anthony del lado de Christian, y parte de la familia”, reveló Goyso.

