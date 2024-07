Gimnasta mexicana compitió con rotura de tendón en París 2024

Una lesión estuvo cerca de evitar que Natalia Escalera pudiera participar en los Juegos Olímpicos París 2024. Sin embargo, la mexicana hizo todo lo posible para poder completar su actuación en la gimnasia artística a pesar de presentar una rotura parcial del tendón plantar de la pierna izquierda.

A pesar del intenso dolor que padecía la gimnasta mexicana optó por ingerir una serie de analgésicos que le permitieran poder completar su participación en la clasificación de esta disciplina en la que si bien no logró avanzar sí pudo finalmente cumplir su sueño de ser atleta olímpica.

“Había dicho que no iba a participar, pero me tuve que meter cuantas pastillas pude para poder darlo y estoy muy feliz, porque pude cumplir el sueño”, apuntó la deportista en una entrevista con ESPN en la que reveló el dolor que sintió y que por poco evita que pueda participar este domingo en París 2024.

“Dicen que el escenario es un analgésico, tengo mucho dolor, pero era la última rutina, entonces tenía que dejarlo todo. Cada que ponía el pie en la barra era dolor; sólo rezaba para salir sana de la rutina”, agregó Natalia Escalera quien terminó su presentación sumergida en llanto producto del intenso dolor.

La gimnasta mexicana había llegado a París 2024 con una molestia física y un día antes de su participación en el All Around de este domingo sufrió una rotura parcial del tendón plantar de la pierna izquierda, una situación que la dejó prácticamente sin opciones de competir.

Después de recibir la recomendación de no participar en la jornada de este domingo finalmente Natalie Escalera tomó la decisión de entrar en acción y pudo completar su presentación de buena forma aunque sin poder lograr clasificar a la final de la prueba.

Alexa Moreno también participó lesionada

La jornada de este domingo para México en la gimnasia artística de los Juegos Olímpicos París 2024 estuvo marcada por las lesiones luego de que se conociera que Alexa Moreno también está participando con una lesión de cartílago en la rodilla derecha por lo que tuvo que tener el apoyo de la fisioterapeuta en

“Estoy lesionada. Lo que pasa es que la fisioterapeuta que estuvo conmigo todo el trayecto no estuvo dentro de los que trajeron; fue una persona que no me conoce realmente y no sabe como me vendaban”, apuntó la deportista mexicana.

“Soy lo suficientemente mayor como para que eso me afecte. Todo está en la cabeza. Los errores que haya cometido fueron míos solos, nada más. Traer una lesión me pegó mucho en los entrenamientos, porque fue algo que tuve que cuidar todos estos meses”, agregó Moreno.

“Todavía me tengo que volver a operar, así que las caídas dan mucho más miedo; lo hago perfecto o me va a doler y no siempre estás en condiciones de hacer perfecto. Es difícil manejarlo”, finalizó la gimnasta.

