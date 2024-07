Horóscopo de Mhoni Vidente: del 29 de julio al 3 de agosto

En su horóscopo de la semana, la famosa astróloga Mhoni Vidente les dice a los 12 signos del zodiaco qué planeta los estará rigiendo del 29 de julio al 3 de agosto de 2024.

Conoce lo que Mhoni Vidente augura para tu signo, a continuación:

Aries

El Astro rey el sol te va a estar dominando estos días que es de buena suerte en todo lo que vayas a realizar.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 08, 23, tu color es el rojo y verde, tus signos compatibles Leo, Sagitario y Capricornio.

El Astro rey el Sol la fuerza misma y confianza en ti mismo va a prevalecer todos estos días y el sol como es el corazón del sistema solar eso me indica que para tu signo vas a tener sorpresas laborales y que tu economía va a estar en crecimiento, pero debes de cuidarte de lo negativo del astro rey que es la soberbia y a veces te vuelvas muy apegado a lo material y eso a los Aries les puede afectar en su vida social, sobre todo en cuestiona amorosa.

En esta semana compras un boleto de avión para salir de viaje con tu familia, recibes la invitación de una empresa internacional nueva para trabajar.

En amor a veces desconfías de tu pareja, pero eso es normal en tu signo, pero eso trata de platicar siempre antes de enojarte en tu relación sentimental.

Tauro

El planeta que te va a estar dominado esta semana es Marte, que te dice que el que se enoja pierde, trata de controlarte y ser paciente ante los demás.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 10,14, tu color es el azul y amarillo, tus signos compatibles Virgo, Sagitario y Acuario, tu mejor día es el lunes.

El planeta Marte te va a estar ayudando a tu sexto sentido para salir de cualquier problema que puedas estar pasando en tu actualidad, recuerda que tu signo con el planeta Marte es la sinergia perfecta del trabajo, es decir, que en esta semana va a estar muy bien en tu ámbito laboral y si tiene negocio vas a poder cerrar contractos muy lucrativos para ti, pero el lado negativo de este planeta Marte es orgullo desmedido en su personalidad y la facultad para decir mentiras a todos los que te rodean y eso le puede causar problemas a este signo, que sin duda es el más fuerte pero a la vez el más terco, pero trata de medir palabras y acciones para que no te metas en problemas que no son tuyos.

Semana de estar con estudios clínicos para checar que estés muy bien de tu salud, tramites una papelería legal en cuestión de tu visa americana.

Géminis

El planeta que te va a estar dominado en estos días es Mercurio, que sin duda que la base de todo mal entendido es la comunicación es importante no quedarte callado y siempre decir lo que piensa que este planeta Mercurio te va a ayudar a salir adelante.

Tus números mágicos son 18 y 22, tu color es el blanco y verde, tu mejor día es el martes, tus signos compatibles Acurio, Libra y Capricornio.

El planeta Mercurio sin duda con tu signo va a ser un destello de sensualidad y carisma en esta semana para todos los Géminis y sobre todo las relaciones públicas y de negocios van a poder prosperar en gran medida, así que el planeta Mercurio sobre Géminis me dice que ya vas a poder formalizar una relación amorosa que tendrás la oportunidad en convertirte en padres, es decir, un embarazo en puerta.

Pero el lado negativo de Mercurio es que es muy flojo y no le gusta nada relacionado al deporte y ser muy infieles en la relación amorosa por eso necesita quitarse estos lados negativos para después no tengas problemas con su salud y pareja sentimental sobre todo con las infecciones sexuales debe tener precaución.

Días de estar con muchas juntas y reacomodo de personal.

Cáncer

El planeta que te va a estar dominado estos días es la Saturno te dice que es muy importante tu disciplina y la responsabilidad de tu vida laboral, es decir, son tiempos de madurar.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 04 y 25, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles Piscis, Aries y Libra, esto significa que como tu signo su elemento es el agua junto con el planeta Saturno es combinación perfecta para tener un equilibro en tu vida de todo lo que deseas como una relación estable de pareja y un ambiente laboral de lo mejor en tu vida, pero en estos días se te va dar ser líder en cuestión laboral por eso es muy importante no dejar los estudios universitarios y siempre enfocarte a terminar todo lo que empieza.

Recuerda que los de tu signo Cáncer son muy perfeccionista y siempre buscan el reconocimiento de los demás y esta semana será el momento de que sede sin problema lo que necesita para tu bienestar económico, pero lo negativo del planeta Saturno es que viven mucho del pasado y no saben cómo cortar con amores que les hace daño o sea dependientes de relaciones tóxicas.

Días de comprar ropa para cambiar de look y verte de lo mejor, te regalan una mascota.

Leo

El planeta que te va a estar dominando es Júpiter que te dice que junto tu cumpleaños es la combinación perfecta de la riqueza y la elevación espiritual, recuerda que estas en tu tiempo de pedir que se te va dar.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos 21 y 23, tu color es el negro y blanco, tus signos compatibles Sagitario, Capricornio y Aries.

Libérate de los miedos internos, el planeta Júpiter va a estar dominando a tu signo que va ser una semana de reinventarse en todos los aspectos de tu vida y por fin dejar atrás esa racha de mala suerte.

El signo de Leo va a ser un luchador incansable de retos y siempre llegar a la cima de todo lo que se proponga es un líder empresarial que lo domina el estar bien siempre económicamente y esta semana les va venir una sorpresa laboral mejor pagada, pero recuerda que el que no habla Dios no oye por eso debes de pedir lo que necesitas para estar satisfecho con tu propuesta de trabajo.

El lado negativo del planeta Júpiter es el ego desmedido, por eso se les recomienda que no presumas tus logros y trates siempre de calmarte para no pelear o provocar una discusión. Te invitan a un viaje en estos días.

Virgo

El planeta que te va a estar dominado es Neptuno, te dice que la base de la felicidad es el perdón y después el olvido que esto te va ayudar a crecer más en tu camino terrenal. Su lado negativo es caer en depresiones y adicciones que sin duda es una tendencia en tu signo.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos 19 y 24, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles Capricornio, Acuario y Tauro.

Neptuno de los planetas más grandes así que junto a tu signo me te indica que van a ser unos días de buena suerte en todo lo que realices en cuestión de negocios nuevos y juegos de azar, también grandes sorpresas en cuestión de amores nuevos, juntas en tu trabajo por cuestión de cambios en lo laboral o reajuste de personal.

Decides volver a estudiar y tomar un curso de idiomas, ten cuidado con problemas de intestino y estómago que va a ser tu punto débil en estos días.

Recibes la invitación a una boda familiar, recuerda que lo que caracteriza a los Virgo es su forma de ver la vida con mucho positivismo y por eso siempre dan el mejor consejo cuando se lo piden.

Te compras ropa para verte más jovial, recibes una invitación a un negocio, acéptalo que te va a ir de lo mejor.

Libra

El planeta que te va a dominar en estos días es Plutón, que te dice que no dejes que las angustias y preocupaciones invadan tu vida, recuerda que este planeta te da la solución para resolver todo así que trata de analizar todo y darle solución.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 09 y 13, tu color es el verde y celeste, tus signos compatibles Géminis, Cáncer y Leo, que te dice que estas en el camino correcto.

El planeta Plutón y junto con tu signo te indica que es el momento de quitarte obstáculos y frenos de tu misma mente para alcanzar el éxito; ya no busques tanto el amor, déjalo que llegue solo recuerda que lo más importante que tengas un pareja que te haga crecer en todos los sentidos.

Te viene un golpe de suerte en cuestión de trabajo del extranjero mejor pagado, cuídate de problemas de riñón e infecciones trata de ir con tu médico.

Te busca familiares para invitarte a salir de viaje para el mes de agosto organízate y tu ve que te vas a divertir mucho.

Mandas arreglar tu coche para venderlo, haces compras para el regreso a clases y haces pagos de colegiaturas, finalizas los tramites de una demanda legal a tu favor, te llega la visa y el pasaporte para tengas en orden tu papelería, te regalan un perfume un amor nuevo.

Escorpio

El planeta que te va dominar es Urano, que te dice que es el momento ideal para un cambio positivo en tu vida y buscar lo que realmente te hace ser feliz.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 05 y 31, tu color es el verde y naranja, tus signos compatibles Piscis, Cáncer y Libra, que el planeta Urano te va a ayudar a tener ese éxito que tanto deseas, pero debes tomar en cuenta que debes de ser más discreto con tus metas a tu futuro para no tengas energías negativas como obstáculos.

Te llega un dinero extra por cuestión de una deuda del pasado trata de invertirlo en tu persona, recuerda que como te ven te tratan así que a verse de lo mejor en estos días.

Decides tomar un curso de administración y ventas recuerda que tu signo le encanta todo lo que sea ventas y junto al planeta Urano es el tiempo de realizarlo, para los Escorpio que tiene pareja va a ser unos días de conflicto y celos así trata de calmarte no hacer discusiones grandes que en la vida amorosa lo más importante es la confianza.

Días de planear un viaje con tu familia, te llega un dinero por herencia, cuidado con problemas de úlcera o gastritis trata de comer más saludable.

Sagitario

El planeta que te va dominar es el astro rey el Sol que sin duda te refleja la abundancia económica en cualquier negocio que vayas a realizar y junto a tu signo es la sinergia perfecta del éxito y el crecimiento laboral.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 07 y 15, tu color es el amarillo y naranja, tus signos compatibles Aries, Leo y Libra, el Sol junto a tu signo significa alcanzar la felicidad en todos los sentidos, es decir, que el momento de dejar todo atrás sobre todo el rencor.

Recuerda que tu signo Sagitario su parte negativa que es no sabe perdonar a quien le hicieron daño es decir guardar muchos problemas del pasado pero en estos días, El Sol te va a ayudar a estar mejor en tu vida.

Semana de hacer cambios en tu ámbito laboral, decides emprender un negocio junto con unos socios que te va a funcionar muy bien, te regalan un perfume por parte de un amor nuevo y para los Sagitarios que están en pareja van a tener una sorpresa de embarazo en puerta.

Te invita a salir un amor prohibido, es decir, un casado o casada trata de no meterte en problemas y decirle no a esas tentaciones. No lo pienses más es tiempo de cambiar de coche y eso te va a ayudar a avanzar más en tu vida.

Capricornio

El planeta que te va dominar es Marte, que sin duda junto a tu signo te va dar la grandeza de ser líder en cualquier ramo que tu decidas emprender que este planeta te recomienda analizar bien tu futuro y saber que tendrás las decisiones correctas para crecer.

Tu mejor día es el martes, tus números 06 y 30, tu color es el blanco y azul fuerte, tus signos compatibles Cáncer, Tauro y Sagitario, el planeta Marte junto a tu signo va a ser un cambio radical y una transformación de todo lo que te rodean en el ámbito laboral, es decir, un resurgimiento al éxito.

También este planeta rige mucho el ámbito económico, es decir, que te va a llegar un dinero extra, pero también te dice que debes de cuidarlo para un futuro que no hagas compras que no vas a necesitar.

Van a ser unos días de volver a estar en forma en cuestión de ejercicio y alimentación, recuerda que tu signo es muy vanidoso y le gusta ser el centro de atención.

Tu punto débil va a ser tu piel y cabello así trata de cuidártelos más y no exponerte tanto a los rayos solares.

Un amor muy apasionado te va a llegar en estos días del signo de Aries o Escorpio, cuídate de las perdidas en la calle trata de ser más desconfiado, te buscan para invitarte de padrino a una boda familiar.

Acuario

El planeta que te va a estar dominado es Júpiter, que te dice que estás en el momento perfecto de hacer dinero y crecer tu patrimonio, que no te sabotees tú mismo y dejes a un lado las inseguridades.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos 03, 29, tu color es el amarillo y rojo, recuerda que tu signo junto el planeta Júpiter es una combinación de hacer cosas nuevas y aventurarse a los cambios radicales, pero eso sí, debes de tener cuidado con las traiciones amorosas y de amistades que van a ser unos días complicados en cuestión de tu relaciones públicas.

Empiezan un curso de idiomas y decides retomar tus carrera universitaria. Un amor del signo de Tauro o Libra regresará a tu vida, pero trata de ya no ser tan infiel y tomar tu relación de pareja más estable.

Te busca para hacer unos pagos atrasados de tu tarjeta de crédito, te vas de viaje con tus amigos y te vas a divertir mucho. Cuidado con los chismes en el trabajo trata de ser más discreto.

Piscis

El planeta que te va a estar dominado en estos días es Mercurio, que sin duda junto a tu signo es la comunicación y la realización laboral, que estás en tiempo de buscarte un trabajo mejor pagado y decidirte ya no relacionarte con personas tan tóxicas, que solo te causan problemas en tu vida.

En sí para Piscis serán unos días de reinventarse y crecer. Tu mejor día es lunes, tus números mágicos 12 y 17, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles Sagitario, Cáncer y Escorpio.

El planeta Mercurio, junto con tu signo que su elemento es el agua, es la combinación perfecta para hacer grandes cambios en tu entorno personal por eso te recomiendo que empieces a buscar mejores amigos.

Recuerda que el planeta Mercurio te va a ayudar a tener triunfos en todo lo que sea relacionado en cuestiones legales, así que es el momento de cerrar ciclos y empezar una nueva vida de prosperidad.

Cuidado con problemas de estómago o úlceras, trata de estar un poco más relajado y tener una buena alimentación saludable.

Para los Piscis que están solteros, van a ser unos días de encontrar el amor con alguien del signo de Cáncer o Escorpio, que van a ser muy compatibles contigo.

Ten cuidado con las caídas, trata de ser más precavido al caminar o al hacer ejercicio. Necesitas un cambio de casa, pero para ti solo, es decir, son tiempos de madurar.

Sigue leyendo:

• 4 signos zodiacales inician una era de cambios hasta diciembre

• Mercurio en Virgo 2024: qué predice para cada signo zodiacal

• Temporada de Leo 2024: cómo afecta a tu signo del zodiaco