Entrenador de Gallo Estrada: Subestimamos a Bam Rodríguez

Alfredo Caballero, entrenador de Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada, cree que subestimaron un poco a Jesse ‘Bam’ Rodríguez en la pelea donde el veterano fue noqueado y perdió el campeonato mundial supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En declaraciones recogidas por Izquierdazo, Caballero explicó que en la revancha será diferente porque ya saben lo que tienen que hacer para que el Gallo Estrada derrote a Bam Rodríguez.

“Tal vez lo subestimamos un poco, siempre dije que era buen peleador, pero tal vez por la experiencia pensamos que iba a ser diferente, pero no pasa nada, la revancha está para este año, entonces yo creo que si ajustamos, se vuelve a pelear, sin subestimarlo y ver otra vez el triunfo del Gallo Estrada”, dijo.

Jesse ‘Bam’ Rodríguez está dispuesto a darle la revancha al Gallo Estrada. Crédito: John Locher | AP

“Son cosas que pasaron, tal vez en la modificación de la preparación, otras cositas que hay que hacer, como digo, platicar con el Gallo ahora que yo regrese, ahorita no le he hablado de la pelea ni nada. Tal vez como se dice, hacer ajustes, pero como digo, después ya se podría decir qué hay que hacer para ganarle al Bam, ahorita yo no lo puedo decir porque también sabemos lo que pasó y van a ver al Gallo en la siguiente pelea mejor”, agregó.

En la pelea el veterano Gallo Estrada fue derribado en dos ocasiones por el joven Bam Rodríguez, en el cuarto y séptimo round, quien lo dominó desde el principio por su gran velocidad, pegada y movimiento de pies.

En el sexto asalto, el mexicano mandó a la lona por primera vez al mexoamericano, pero este pudo recuperarse y seguir para que en el séptimo terminara el enfrentamiento con un poderoso gancho al hígado que hizo retorcer del dolor al excampeón para recuperar el cinturón del CMB.

Bam Rodríguez ya había sido campeón de peso supermosca del CMB, pero dejó vacante el cinturón en 2022 para bajar a la división mosca en busca de otro cinturón. La faja se la ganó el Gallo Estrada a Román ‘Chocolatito’ González en diciembre de ese año, y ahora el mexoamericano la reclamó otra vez.

Como el contrato estipula una cláusula de revancha, el excampeón indicó que la activará para remediar lo que pasó. El mismo Bam Rodríguez se mostró abierto a que se realice de inmediato por lo que se espera que se anuncie pronto.

Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada, de 34 años, perdió su campeonato y ahora quiere activar la cláusula de revancha para demostrar que esta derrota no lo define como peleador. El mexicano cuenta con registro a 44 victorias, 28 por la vía rápida, y cuatro reveses.

Por su parte, Jesse ‘Bam’ Rodríguez, de 23 años, es campeón unificado de peso mosca de la FIB y OMB, pero también es monarca del CMB en supermosca. El estadounidense tiene marca de 20 victorias sin derrotas, 13 de ellas por nocaut.

